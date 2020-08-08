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Пьяный сибиряк влетел в парковочный карман, врезался в машину и задавил 17-летнего пешехода насмерть

ДТП произошло ночью в Куйбышеве

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Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

В Куйбышеве пьяный водитель сбил насмерть 17-летнего пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло в Куйбышеве этой ночью, 8 августа. Один человек погиб, ещё один получил травмы.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, около 3 часов ночи на улице Трудовой 23-летний водитель на автомобиле Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил ещё и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами.

В результате 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а 19-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Виновник ДТП (его стаж вождения один год) задержан. Как выяснилось, в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит доследственную проверку, сообщили в ГУ МВД.

6 августа в Новосибирске водитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Nissan сбил велосипедиста.

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ДТПсбил пешехода насмерть
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