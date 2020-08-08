Пьяный сибиряк влетел в парковочный карман, врезался в машину и задавил 17-летнего пешехода насмерть

ДТП со смертельным исходом произошло в Куйбышеве этой ночью, 8 августа. Один человек погиб, ещё один получил травмы.



Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, около 3 часов ночи на улице Трудовой 23-летний водитель на автомобиле Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил ещё и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами.

В результате 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а 19-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

