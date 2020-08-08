Пьяный сибиряк влетел в парковочный карман, врезался в машину и задавил 17-летнего пешехода насмерть

В Куйбышеве пьяный водитель сбил насмерть 17-летнего пешехода
ДТП со смертельным исходом произошло в Куйбышеве этой ночью, 8 августа. Один человек погиб, ещё один получил травмы.
Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, около 3 часов ночи на улице Трудовой 23-летний водитель на автомобиле Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил ещё и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами.
В результате 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а 19-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
Виновник ДТП (его стаж вождения один год) задержан. Как выяснилось, в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит доследственную проверку, сообщили в ГУ МВД.
6 августа в Новосибирске водитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Nissan сбил велосипедиста.