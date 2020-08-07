Следственный комитет завершил расследование дела Ивана Голунова

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении организаторов и исполнителей фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медуза». По данным издания, Голунов получил уведомление о завершении следственных действий и в ближайшее время приступит к ознакомлению с материалами дела.
Адвокат одного из обвиняемых, Игоря Ляховца, в свою очередь, сообщил, что следствие не стало вызывать главу МВД Владимира Колокольцева в качестве свидетеля. Адвокат просил допросить генерала «по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова». Ранее стало известно, что в деле не фигурирует заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика. Мотивом инкриминируемого полицейским преступления следствие считает продвижение по службе и корыстные побуждения.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день были опубликованы снимки нарколаборатории, якобы сделанные дома у журналиста. Впоследствии руководство столичного МВД признало, что это была не его квартира. Иван Голунов обвинения в наркоторговле не признавал, а редакция «Медузы» связывала случившееся с его профессиональной деятельностью.
Дело вызвало общественный резонанс: по всей стране начались пикеты в поддержку Голунова. В итоге 11 июня 2019 года глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили.
Следствие задержало бывших сотрудников полиции по подозрению в хранении наркотиков и фальсификации улик по делу о незаконном сбыте наркотиков против Ивана Голунова. Один из обвиняемых, Денис Коновалов, признал вину и дал показания против своего начальника — Игоря Ляховца.
В середине июля Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским. В случае победы журналист пообещал отдать деньги на благотворительность.