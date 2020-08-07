В Ленинском районе «Ниссан» сбил 9-летнюю девочку

Днём в пятницу, 7 августа, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Ниссан» сбил 9-летнюю девочку.
— В 14:55 водитель 1985 года рождения на автомобиле «Ниссан-Теана» двигался по улице Котовского со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Ватутина и в пути следования совершил наезд на девочку 9 лет, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Ребенок доставлен в лечебное учреждение с ссадинами, ушибами и переломами. На месте работает экипаж ДПС, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что в соответствии с п. 4.3 ПДД РФ пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
ОБНОВЛЕНО:
После публикации новости в редакцию НГС обратилась жительница Новосибирска, которая рассказала, что происходило на месте ДТП. Женщина сообщила, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.
— Самой аварии я не видела. Выходила из дома и услышала сирены скорой и детские крики. Прибежала оказывать помощь, так как я детский травматолог. Успела пообщаться с девочкой, с докторами скорой — они мне хором сказали, что девочка по переходу переходила дорогу, когда её машина сбила. <...> С девочкой были еще две подружки, она от них отдалилась вперед — они говорят, что видели, как она по переходу шла, — рассказала женщина.
Очевидица также сообщила, что за рулём «Ниссан-Теана» находилась женщина. После аварии она не подходила к скорой помощи и не интересовалась состоянием пострадавшего ребёнка.
— На мой взгляд, как детского травматолога, у девочки травмы средней степени тяжести. Там ссадины и ушибы, как минимум один перелом кости на кисти. И у меня было подозрение, что есть тупая травма живота, потому что живот у нее болезненно реагировал. Плюс сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей черепа. Бригада скорой тоже сказала, что, судя по тому, как они ее подняли, по следам, видно, что она шла по переходу, — добавила детский травматолог.
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В среду, 5 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошло необычное ДТП: столкнулись «Лада» и питбайк, за рулём которого находился 9-летний мальчик. Ребёнка увезли в больницу с переломом бедренной кости.