В Ленинском районе «Ниссан» сбил 9-летнюю девочку

Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что в соответствии с п. 4.3 ПДД РФ пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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После публикации новости в редакцию НГС обратилась жительница Новосибирска, которая рассказала, что происходило на месте ДТП. Женщина сообщила, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Самой аварии я не видела. Выходила из дома и услышала сирены скорой и детские крики. Прибежала оказывать помощь, так как я детский травматолог. Успела пообщаться с девочкой, с докторами скорой — они мне хором сказали, что девочка по переходу переходила дорогу, когда её машина сбила. <...> С девочкой были еще две подружки, она от них отдалилась вперед — они говорят, что видели, как она по переходу шла, — рассказала женщина.

Очевидица также сообщила, что за рулём «Ниссан-Теана» находилась женщина. После аварии она не подходила к скорой помощи и не интересовалась состоянием пострадавшего ребёнка.