В Калининском районе заполыхал кирпичный гараж — внутри есть бензин, горит разлитое топливо

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— Сотрудниками Росгвардии оцеплена территория, чтобы обеспечить безопасность граждан. Более полутора часов (в 19:30) специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение, защищая соседние гаражи от перехода огня. В 20:25 объявлена полная ликвидация последствий пожара, площадь которого составила 50 кв.м. На ликвидацию происшествия реагировали 25 человек и 7 единиц техники, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Днем в воскресенье, 2 августа, на площади Маркса загорелся павильон с шаурмой. Он полностью выгорел, один мужчина получил ожоги.