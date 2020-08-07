В Калининском районе заполыхал кирпичный гараж — внутри есть бензин, горит разлитое топливо

Вечером в пятницу, 7 августа, в микрорайоне Пашино загорелся кирпичный гараж. Пожарным пришлось эвакуировать автомобиль из соседнего гаража из-за угрозы распространения огня. По словам очевидцев, внутри горящего здания осталось много бензина.
— Около 17:40 поступило сообщение о возгорании в гараже на ул. Подорожная в Калининском районе Новосибирска.
В течение пяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия. Было установлено, что горит кирпичный гараж, дверь в который была открыта. Существовала угроза распространения огня на соседний гараж, из которого пожарные эвакуировали автомобиль. Со слов соседей, внутри горящего гаража в яме находилось большое количество бензина, происходит горение разлитого топлива. По оперативным данным, до прибытия пожарной охраны двое мужчин получили ожоги рук, состояние удовлетворительно. Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. В настоящий момент пожарные МЧС России продолжают ликвидацию огня при помощи пенной атаки, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
ОБНОВЛЕНО:
— Сотрудниками Росгвардии оцеплена территория, чтобы обеспечить безопасность граждан. Более полутора часов (в 19:30) специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение, защищая соседние гаражи от перехода огня. В 20:25 объявлена полная ликвидация последствий пожара, площадь которого составила 50 кв.м. На ликвидацию происшествия реагировали 25 человек и 7 единиц техники, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Днем в воскресенье, 2 августа, на площади Маркса загорелся павильон с шаурмой. Он полностью выгорел, один мужчина получил ожоги.