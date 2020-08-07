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«Не смог самостоятельно выплыть»: турист из Новосибирска утонул в Приморье

Трагедия произошла днём 5 августа на пляже под Находкой

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Мужчина отдыхал с женой — она и вызвала скорую и полицию

Мужчина отдыхал с женой — она и вызвала скорую и полицию

Сотрудники полиции Приморья проводят проверку по факту гибели мужчины во время отдыха на пляже под Находкой. Турист из Новосибирска во время купания не смог самостоятельно выплыть на берег и утонул. Об этом сообщает новостной сайт Владивостока VL.RU.

По информации СМИ, трагедия произошла днём в среду, 5 августа, на первом пляже в Ливадии. Скорую и полицию вызвала супруга 51-летнего мужчины, который ушёл купаться и утонул.

Позднее супруга погибшего рассказала, что очевидцы попытались оказать её мужу первую помощь, но спасти его не удалось. По факту несчастного случая полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне в четверг, 6 августа, в Новосибирске на пляже утонул 11-летний мальчик, который пришёл на пляж вместе с мамой.

Почему люди так быстро тонут и что такое «поцелуй смерти»? Журналист вместе со спасателями провела эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила.

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утонул турист
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