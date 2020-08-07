«Не смог самостоятельно выплыть»: турист из Новосибирска утонул в Приморье

Сотрудники полиции Приморья проводят проверку по факту гибели мужчины во время отдыха на пляже под Находкой. Турист из Новосибирска во время купания не смог самостоятельно выплыть на берег и утонул. Об этом сообщает новостной сайт Владивостока VL.RU.



По информации СМИ, трагедия произошла днём в среду, 5 августа, на первом пляже в Ливадии. Скорую и полицию вызвала супруга 51-летнего мужчины, который ушёл купаться и утонул.

Позднее супруга погибшего рассказала, что очевидцы попытались оказать её мужу первую помощь, но спасти его не удалось. По факту несчастного случая полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

