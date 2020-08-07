Китайцы выкупили новосибирскую компанию — прежние владельцы хвалились ею перед Путиным

Новосибирскую компанию «Ангиолайн», которая занимается изготовлением приборов для сердечно-сосудистой системы, продали китайской фирме Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd. .
Вчера, 6 августа, на заседании Арбитражного суда Новосибирской области стало известно, что китайская сторона получила 74% акций успешной новосибирской компании, которой в 2018 году на выставке «Технопром-2018» хвалились перед Владимиром Путиным.
Что и когда произошло
Наталья Лебедева, владелец 25% акций компании «Ангиолайн», рассказала НГС, что выступает за возврат в акционерное общество производственных активов. По её словам, они были выведены для дальнейшей ликвидации компании. Помимо этого, Наталья Лебедева хочет добиться через суд исключения из состава акционеров Андрея Кудряшова и Алексея Французова, которые владели по 37,5% акций.
— Китайская компания пришла в суд, заявила отвод судье и фактически стала препятствовать возврату активов в АО «Ангиолайн». Смотрите, что произошло: Кудряшов и Французов продали свои акции китайской компании для того, чтобы избежать исключения себя из акционеров АО «Ангиолайн». Я подала иск об исключении их из акционеров, потому что они нанесли компании убыток, 25 июня, а 30 июня они перевели 74% акций на китайскую компанию. Представители китайской компании пришли в суд и сказали, что будут развивать компанию. Капитал Sino-Russian — 150 тысяч долларов, и занимаются они какой-то торговлей, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Лебедева и уточнила, что будет добиваться в суде отмены этой сделки.
Что говорят акционеры, продавшие акции
Алексей Французов, владевший пакетом в 37,5% акций, отказался комментировать сделку. Пояснил продажу акций китайской стороне его партнёр — Андрей Кудряшов.
— Акции этой компании проданы китайским партнёрам, которые должны в ближайший год-два обеспечить продажу на китайском рынке продукции «Ангиолайна». Почему продали весь пакет [из 74%]? Нашему партнёру тоже ведь интересно получать доход от всех продаж. А мы контролировать на китайском рынке ничего не можем. Китайский рынок — более сложный, чем российский, — рассказал Андрей Кудряшов.
Кудряшов отказался назвать сумму сделки, пояснив, что это закрытая информация.
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. На выставке «Технопром-2018» компанию «Ангиолайн» с гордостью демонстрировали Владимиру Путину. В 2018 году эксперты оценивали стоимость компании в размере от 4 до 6 миллиардов рублей. В 2019 году прибыль компании составила 900 миллионов рублей.
В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении 25% пакета акций Натальи Лебедевой, который в результате дополнительной эмиссии уменьшился почти в три раза. Суд признал допэмиссию незаконной и восстановил долю Лебедевой в акционерном обществе в прежнем размере. В марте 2018 года НГС рассказывал историю создания компании «Ангиолайн».