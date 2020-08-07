Китайцы выкупили новосибирскую компанию — прежние владельцы хвалились ею перед Путиным

Новосибирскую компанию «Ангиолайн», которая занимается изготовлением приборов для сердечно-сосудистой системы, продали китайской фирме Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd. .

Вчера, 6 августа, на заседании Арбитражного суда Новосибирской области стало известно, что китайская сторона получила 74% акций успешной новосибирской компании, которой в 2018 году на выставке «Технопром-2018» хвалились перед Владимиром Путиным.



Что и когда произошло



Наталья Лебедева, владелец 25% акций компании «Ангиолайн», рассказала НГС, что выступает за возврат в акционерное общество производственных активов. По её словам, они были выведены для дальнейшей ликвидации компании. Помимо этого, Наталья Лебедева хочет добиться через суд исключения из состава акционеров Андрея Кудряшова и Алексея Французова, которые владели по 37,5% акций.