Мать оставила новорожденного ребёнка на остановке в Новосибирской области

В одном из сёл Болотнинского района мать бросила новорожденного ребёнка на остановке.
— 4 августа в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении на остановке в одном из населённых пунктов Болотнинского района новорожденного ребёнка. Сотрудниками полиции установлена мать ребёнка,
По информации источника НГС, инцидент произошел в селе Светлая Поляна. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».
— Жизни ребёнка ничего не угрожает, он находится под присмотром в одном из медицинских учреждений, — добавили в полиции.
В отделе опеки и попечительства Болотнинского района корреспонденту НГС заявили, что у них нет информации о подобном инциденте.
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