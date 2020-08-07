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Мать оставила новорожденного ребёнка на остановке в Новосибирской области

В отделе опеки и попечительства ничего не знают об этом инциденте

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Мать бросила ребёнка на остановке в селе

Мать бросила ребёнка на остановке в селе

В одном из сёл Болотнинского района мать бросила новорожденного ребёнка на остановке.

— 4 августа в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении на остановке в одном из населённых пунктов Болотнинского района новорожденного ребёнка. Сотрудниками полиции установлена мать ребёнка, 39-летняя местная жительница, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По информации источника НГС, инцидент произошел в селе Светлая Поляна. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

— Жизни ребёнка ничего не угрожает, он находится под присмотром в одном из медицинских учреждений, — добавили в полиции.

В отделе опеки и попечительства Болотнинского района корреспонденту НГС заявили, что у них нет информации о подобном инциденте.

Если вы знаете женщину, о которой идёт речь, или у вас есть какая-либо информация о произошедшим - свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по тел. 8 953 775 22 29. Можно анонимно.

Этой зимой в Новосибирске на Родниках произошла страшная трагедия — мать задушила 9-летнюю дочь, а потом выпала из окна, но осталась жива. НГС подробно писал об этом деле.

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