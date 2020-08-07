Мать оставила новорожденного ребёнка на остановке в Новосибирской области

— Жизни ребёнка ничего не угрожает, он находится под присмотром в одном из медицинских учреждений, — добавили в полиции.

В отделе опеки и попечительства Болотнинского района корреспонденту НГС заявили, что у них нет информации о подобном инциденте.

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