Вот чем мы дышим: над Новосибирском зависло дымовое облако (кадры впечатляют)

Тлеющая свалка на левом берегу Новосибирска травит местных жителей уже третий день. Сильный пожар на полигоне «Левобережный» рядом с Хилокским рынком произошел в ночь на 5 августа , но горы мусора дымятся до сих пор.

Фотограф Станислав Ражев показал в эту пятницу, 7 августа, как выглядят с высоты Шлюз и Бердский залив. На кадрах видно, что под облаками скопился густой дым.