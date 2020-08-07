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Вот чем мы дышим: над Новосибирском зависло дымовое облако (кадры впечатляют)

Публикуем фотографии с последствиями возгорания на мусорном полигоне

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Такая дымка висит над Шлюзом

Такая дымка висит над Шлюзом

Тлеющая свалка на левом берегу Новосибирска травит местных жителей уже третий день. Сильный пожар на полигоне «Левобережный» рядом с Хилокским рынком произошел в ночь на 5 августа, но горы мусора дымятся до сих пор.

Фотограф Станислав Ражев показал в эту пятницу, 7 августа, как выглядят с высоты Шлюз и Бердский залив. На кадрах видно, что под облаками скопился густой дым.

«Уже до Монако хилокская вонь долетела», — пишет блогер Станислав Ражев в своем профиле в Instagram

«Уже до Монако хилокская вонь долетела», — пишет блогер Станислав Ражев в своем профиле в Instagram

Обское море разглядеть с высоты довольно трудно

Обское море разглядеть с высоты довольно трудно

Спасателям понадобилось не менее трёх бульдозеров, чтобы потушить открытый огонь (но позже он вновь разгорелся). На мусорном полигоне побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как выглядит проблемная свалка вблизи.

Утром 6 августа в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован на ОбьГЭСе — на улице Красноуфимской. Один из местных жителей предположил, что запах гари принесло от горящей свалки.

Мусорный полигон появился рядом с Хилокским рынком несколько лет назад. Но люди, кажется, не ждут помощи от властей, лишь терпеливо копят деньги на дом или квартиру подальше отсюда. Репортаж о жизни в таком неблагополучном районе подготовила журналист НГС Ксения Лысенко.

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Хилокский рынокдыммусорный полигонсвалка
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