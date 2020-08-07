Вот чем мы дышим: над Новосибирском зависло дымовое облако (кадры впечатляют)

Тлеющая свалка на левом берегу Новосибирска травит местных жителей уже третий день. Сильный пожар на полигоне «Левобережный» рядом с Хилокским рынком произошел в ночь на
Фотограф Станислав Ражев показал в эту пятницу, 7 августа, как выглядят с высоты Шлюз и Бердский залив. На кадрах видно, что под облаками скопился густой дым.
Спасателям понадобилось не менее трёх бульдозеров, чтобы потушить открытый огонь (но позже он вновь разгорелся). На мусорном полигоне побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как выглядит проблемная свалка вблизи.
Утром 6 августа в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован на ОбьГЭСе — на улице Красноуфимской. Один из местных жителей предположил, что запах гари принесло от горящей свалки.
Мусорный полигон появился рядом с Хилокским рынком несколько лет назад. Но люди, кажется, не ждут помощи от властей, лишь терпеливо копят деньги на дом или квартиру подальше отсюда. Репортаж о жизни в таком неблагополучном районе подготовила журналист НГС Ксения Лысенко.