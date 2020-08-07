Над Новосибирском ожидается пик метеорного потока Персеиды — когда и где будет видно падающие звёзды

Метеорный поток Персеиды обычно виден в конце лета, но первые метеоры можно было видеть ещё в середине июля. В этом году его максимум придётся на 12 августа . Лучше всего наблюдать его за городом, хотя и в Новосибирске можно будет заметить одиночные падающие звёзды.

— Всем нам известно созвездие в виде буквы W — это созвездие Кассиопеи. Левее и ниже, восточнее, находится созвездие Персея. А за ним — яркая звезда Капелла: может быть, она будет служить ориентиром той области неба, куда нужно смотреть, — объяснил Олег Кашин.



Наблюдать за метеорным потоком можно с позднего вечера 12 августа, когда уже стемнеет, и до восхода. Также отдельные падающие звёзды появятся и ночью с 13 на 14 августа , но к этому моменту поток уже ослабнет.