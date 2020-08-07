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Над Новосибирском ожидается пик метеорного потока Персеиды — когда и где будет видно падающие звёзды

Ярче всего метеоры станут в начале следующей недели

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Лучше всего метеоры будут видны за городом

Лучше всего метеоры будут видны за городом

Новосибирцы увидят пик метеорного потока Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет пика в небе над Новосибирском. Его можно будет увидеть невооружённым глазом.

— Метеорный поток — это астрономическое событие, которое связано с появлением в нашем небе метеоров — твёрдых космических частиц. Они влетают в атмосферу и оставляют яркий след. Метеорные потоки обычно связаны с путями прохождения комет. То есть комета оставляет после себя твёрдые частицы, они образуют шлейф за ней, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Метеорный поток Персеиды обычно виден в конце лета, но первые метеоры можно было видеть ещё в середине июля. В этом году его максимум придётся на 12 августа. Лучше всего наблюдать его за городом, хотя и в Новосибирске можно будет заметить одиночные падающие звёзды.

— Всем нам известно созвездие в виде буквы W — это созвездие Кассиопеи. Левее и ниже, восточнее, находится созвездие Персея. А за ним — яркая звезда Капелла: может быть, она будет служить ориентиром той области неба, куда нужно смотреть, — объяснил Олег Кашин.

Наблюдать за метеорным потоком можно с позднего вечера 12 августа, когда уже стемнеет, и до восхода. Также отдельные падающие звёзды появятся и ночью с 13 на 14 августа, но к этому моменту поток уже ослабнет.

В прошлом августе метеорный поток Персеиды начался 13 августа, за ним можно было наблюдать около 10 дней. Позже к нему присоединился более слабый поток каппа-Цигниды, который поднимался высоко над горизонтом. Фотограф НГС выезжал далеко за город, чтобы сделать снимки этого явления. Он следил за ним на протяжении трёх часов: посмотрите, что из этого получилось.

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Персеидыастрономияметеорный поток
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