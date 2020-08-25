Как кружки и секции могут убить интересы вашего ребенка. Откровенный монолог детского психолога

Но нужно понимать, что много кружков и секций — это определенная нагрузка на ребенка. И зачастую очень значительная. Необходимо внимательно следить за состоянием, настроением ребенка. Длительные перегрузки детского организма могут не только изнурить его физически, но и отбить любое желание заниматься хоть чем-то дальше.



Как выбрать кружок или секцию?

Если ребенок младшего возраста, то есть простой способ: оставьте его одного и посмотрите, что он начнёт делать в свободное время. К сожалению, сейчас дети школьного возраста, особенно средних и старших классов, своё свободное время занимают просмотром социальных сетей, компьютерными играми. Но и это может оказаться полезной информацией.

Другой способ — поговорить с ребенком. Поинтересуйтесь, что ему было бы интересно попробовать. Возможно, его друзья ходят в какие-то кружки и секции.

Главное — помните, что любые студии и секции дополнительного образования и развития — это не только и не столько развлечение, сколько большая работа. Важно поддерживать ребенка и его мотивацию к занятиям в разные периоды его жизни.

