Как кружки и секции могут убить интересы вашего ребенка. Откровенный монолог детского психолога

В какой кружок или секцию отправить ребенка — головная боль для многих родителей. Кто-то боится дополнительной нагрузки, а кто-то записывает сына/дочь во все кружки подряд. Как же всё-таки поступить, чтобы ребенок смог правильно социализироваться и при этом не выгореть эмоционально? На эту тему мы поговорили с детским психологом Екатериной Быковой. Публикуем её авторскую колонку и небольшой тест, который поможет определить, есть ли у вашего ребенка признаки эмоционального выгорания.
Записывать ли во все кружки сразу?
Ребенок много времени проводит в школе и многому там учится, получает свои опыт и знания. Но часто того, что может предложить школа, недостаточно. Вот родители и отдают детей во все кружки сразу, желая развивать своего ребенка. Можно встретить и несколько другую идею — занять ребенка чем-нибудь, потому что сам родитель занят работой. Кто-то может исходить из идеи дать ребенку попробовать всё и самостоятельно сделать выбор.
Но нужно понимать, что много кружков и секций — это определенная нагрузка на ребенка. И зачастую очень значительная. Необходимо внимательно следить за состоянием, настроением ребенка. Длительные перегрузки детского организма могут не только изнурить его физически, но и отбить любое желание заниматься хоть чем-то дальше.
Как выбрать кружок или секцию?
Если ребенок младшего возраста, то есть простой способ: оставьте его одного и посмотрите, что он начнёт делать в свободное время. К сожалению, сейчас дети школьного возраста, особенно средних и старших классов, своё свободное время занимают просмотром социальных сетей, компьютерными играми. Но и это может оказаться полезной информацией.
Другой способ — поговорить с ребенком. Поинтересуйтесь, что ему было бы интересно попробовать. Возможно, его друзья ходят в какие-то кружки и секции.
Главное — помните, что любые студии и секции дополнительного образования и развития — это не только и не столько развлечение, сколько большая работа. Важно поддерживать ребенка и его мотивацию к занятиям в разные периоды его жизни.
Как кружок научит вашего ребенка тайм-менеджменту
Занятость ребенка в тех или иных секциях позволяет ему сменить деятельность, обстановку, окружение. Таким образом, он входит в новые социальные группы, исследует новые пространства, узнает новые способы и стереотипы поведения и общения.
Дополнительные занятия позволяют развивать много полезных качеств. Приобретаются новые практические, так называемые жесткие навыки (hard skills), всегда профильные для каждой конкретной секции: пение, танцы, спортивные навыки, рисование, знание языков и другие. Занятия помогают развивать и мягкие навыки (soft skills). К ним относятся ответственность, дисциплинированность, навыки тайм-менеджмента, навыки общения. Дополнительные занятия могут также положительно сказываться на формировании самооценки ребёнка.
Из-за дополнительной нагрузки могут возникать сложности и трудности. Ребенок, как и любой человек, нуждается в режиме труда и отдыха. Это позволяет поддерживать необходимый уровень энергии за счёт траты и накопления ресурсов физических, эмоциональных, информационных.
Длительные перегрузки могут вызвать выгорание у ребенка. Что это значит? Выгорание — это не просто потеря интереса, а совокупное состояние по отношению к занятию. Такие симптомы, конечно, могут появляться по отдельности в разных ситуациях. Но если они проявляются в совокупности и долгое время, стоит обратить на это пристальное внимание. Давайте прямо сейчас попробуем определить, есть ли у вашего ребенка эмоциональное выгорание.
Ваш ребенок часто жалуется на усталость и головные боли?
Вы заметили, что ребенку стало сложно контролировать эмоции или он стал не очень эмоциональным, безразличным?
Ребенок стал более закрытым, молчаливым, избегает любого общения (с друзьями и сверстниками, педагогами, родителями)?
Говорит ли ребенок о своих успехах (и крупных победах, и мелких совершенствованиях) или стал обесценивать свою работу на занятиях, ходит в секцию только для того, чтобы на него не ругались?
Нормально ли, что ребенок хочет заниматься всем и сразу? Или не хочет ничего...
Понятие нормы в таком вопросе очень расплывчато, да и, на мой взгляд, опираться нужно совсем не на норму. Вопрос интересов всегда касается человека как личности, как индивидуальности и требует индивидуального подхода.
Главный инструмент родителя в таких случаях — это разговор. Причин, почему ребенок интересуется всем или не интересуется ничем, может быть масса: хочет всё попробовать или, наоборот, недостаточно осведомлен о возможных занятиях, так же поступают его друзья или же, наоборот, он хочет выделиться из всех. Искренний, открытый диалог поможет вам узнать истинные мотивы.
Кружки надо выбирать, исходя из будущей профессии?
Секции, кружки — это не всегда путь в дальнейшую профессию. Далеко не все ребята из спортивных клубов продолжают путь в профессиональном спорте. Не все дети из творческих секций становятся артистами. И это нормально. Дополнительное образование и развитие — это в первую очередь работа над формированием своей личности. Занятия укрепляют характер, обогащают способы поведения и общения, расширяют кругозор.
Занятия могут дать ребенку представления о существующих профессиях — на первых порах он таким образом знакомится с этим разнообразием. Уже в подростковом возрасте он начинает чувствовать особенности различных профессий. Основная задача в данном случае будет сводиться к тому, чтобы показать ребенку, как уже имеющиеся у него навыки можно воплотить в тех или иных профессиях.
Екатерина Быкова — выпускница НГУ, детский психолог, специалист по детской и подростковой профориентации, вожатая.
А ваш ребенок посещает секции / кружки?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции