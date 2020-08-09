Новосибирцы показали, что видят из окон своих квартир — 20 любопытных фото

Вы когда-нибудь задумывались о том, что видят из окон жители Новосибирска? Мы попросили читателей прислать нам в Instagram фотографии закатов и рассветов, парков и домов, которые они видят, не выходя из собственных квартир. Посмотрите, какие виды открываются в центре и на окраинах города.

Если у вас тоже есть классные снимки, то поделитесь с нами! Это можно сделать тремя способами. Первый — написать сообщение в директ нашего инстаграма ngs_news (и вообще, давайте уже дружить в этой соцсети!). Второй способ — отправить фото на почту редакции news@ngs.ru. Третий — написать в WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07 (кстати, на этот же номер вы всегда можете сообщать новости, присылать фото дорожных происшествий и просто предлагать интересные темы для публикаций).

