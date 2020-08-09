10 августа понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 0/10
usd 73.64
eur 87.17
Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

Все новости

Все новости

Новосибирцы показали, что видят из окон своих квартир — 20 любопытных фото

Узнаете свой район?

12 111
41Обсудить

Поделиться

Собрали для вас виды из новосибирских окон

Собрали для вас виды из новосибирских окон

Вы когда-нибудь задумывались о том, что видят из окон жители Новосибирска? Мы попросили читателей прислать нам в Instagram фотографии закатов и рассветов, парков и домов, которые они видят, не выходя из собственных квартир. Посмотрите, какие виды открываются в центре и на окраинах города.

Если у вас тоже есть классные снимки, то поделитесь с нами! Это можно сделать тремя способами. Первый — написать сообщение в директ нашего инстаграма ngs_news (и вообще, давайте уже дружить в этой соцсети!). Второй способ — отправить фото на почту редакции news@ngs.ru. Третий — написать в WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07 (кстати, на этот же номер вы всегда можете сообщать новости, присылать фото дорожных происшествий и просто предлагать интересные темы для публикаций).

Вид на Бугринский мост из ЖК «Панорама» (и его разноцветную копию в небе)

Вид на Бугринский мост из ЖК «Панорама» (и его разноцветную копию в небе)

А этот снимок сделали в 7:00 31 июля на улице Заречной. Последний день месяца порадовал красивым рассветом

А этот снимок сделали в 7:00 31 июля на улице Заречной. Последний день месяца порадовал красивым рассветом

Некоторые новосибирцы видят море (точнее, водохранилище) прямо из своего окна

Некоторые новосибирцы видят море (точнее, водохранилище) прямо из своего окна

С верхних этажей удобно наблюдать за туманом, который иногда бывает утром на МЖК

С верхних этажей удобно наблюдать за туманом, который иногда бывает утром на МЖК

Яркая подсветка делает даже ночные виды не такими мрачными. Такой вид открывается с 21-го этажа в ЖК «Панорама»&nbsp;

Яркая подсветка делает даже ночные виды не такими мрачными. Такой вид открывается с 21-го этажа в ЖК «Панорама» 

Красивые виды на Обь можно наблюдать из домов на улице Владимира Заровного

Красивые виды на Обь можно наблюдать из домов на улице Владимира Заровного

— У нас просто высоко и свободно, — рассказала жительница дома на улице Лазурной, 30

— У нас просто высоко и свободно, — рассказала жительница дома на улице Лазурной, 30

Даже в городе в некоторых районах из окна можно увидеть лес&nbsp;

Даже в городе в некоторых районах из окна можно увидеть лес 

Из здания на Ядринцевской видно «Дом на Трудовой » и новосибирский Русско-немецкий дом

Из здания на Ядринцевской видно «Дом на Трудовой » и новосибирский Русско-немецкий дом

— Переехали ровно год назад из Красноярска, а ваш прекрасный город просто влюбил в себя, — рассказала читательница, которая живет на Нарымской

— Переехали ровно год назад из Красноярска, а ваш прекрасный город просто влюбил в себя, — рассказала читательница, которая живет на Нарымской

Кто-то смотрит на город из окна дома, а кто-то — из областной больницы. Зато отсюда хорошо видно Бугринский мост

Кто-то смотрит на город из окна дома, а кто-то — из областной больницы. Зато отсюда хорошо видно Бугринский мост

Наверное, в таком доме хорошо слышно шум от машин на Красном проспекте. Зато правительство области рядом

Наверное, в таком доме хорошо слышно шум от машин на Красном проспекте. Зато правительство области рядом

А такой вид из окна — в селе Раздольном Новосибирского района&nbsp;

А такой вид из окна — в селе Раздольном Новосибирского района 

Ночью «Родники» выглядят немного загадочно

Ночью «Родники» выглядят немного загадочно

Иногда из облаков на небе складываются необычные узоры

Иногда из облаков на небе складываются необычные узоры

Такие закаты видят жители ЖК «Венеция»

Такие закаты видят жители ЖК «Венеция»

Так выглядит вид на дом на Тюленина, 28/1

Так выглядит вид на дом на Тюленина, 28/1

Кажется, что облака лежат прямо на воде. И такая красота — на улице Марата в Первомайском районе

Кажется, что облака лежат прямо на воде. И такая красота — на улице Марата в Первомайском районе

Закат на улице Шевченко

Закат на улице Шевченко

Пять лет назад НГС делал фоторепортаж, в котором новосибирцы показали, что видят из своих окон. Они также рассказали, как они живут, глядя на такую красоту.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК26
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новосибирсквид из окна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!