Во дворе на Карла Маркса разрыли землю и снесли старые качели — что будет вместо них

Работы выполняет индивидуальный предприниматель А. Бендер, заказчиком выступает МКУ «Горзеленхоз», проект разработан компанией «Разнострой». В мэрии обещают благоустроить сквер до 1 сентября.



Двор на Карла Маркса не станет новой зеленой зоной — его просто приведут в порядок. А вот судьба поймы речки Ельцовка 1-я, где общественники давно предлагают разбить парк, сейчас оказалась под угрозой. Как выяснилось, речка не зарегистрирована в Росреестре — местные жители опасаются, что её закроют в коллектор, а в пойме развернётся масштабная стройка.