Во дворе на Карла Маркса разрыли землю и снесли старые качели — что будет вместо них

Во дворе за домом 43 на проспекте Карла Маркса начались земляные работы. Мэрия обещает здесь разбить новый сквер.
Работы во дворе стартовали в конце рабочей недели. Сейчас там демонтированы старый детский городок (качели, горки и так далее) и частично снят верхний слой земли. На ограждении, окружающем спортивную зону, вывешен план будущего благоустройства, из которого следует, что здесь планируется разбить небольшой сквер.
Этот двор довольно типичный для этой части города. По сути, большая его часть — это просто заросшее деревьями и травой довольно обширное пространство между домами. Часть его занимает современная площадка с тренажерами. С краю у деревьев виднеется какое-то не особенно ухоженное подобие клумбы. Сквозь двор ведут несколько тропинок. Точнее вели, поскольку теперь верхний слой почвы снят бульдозерами.
В департаменте культуры, спорта и молодежной политики новосибирской мэрии называют производимые работы «благоустройством сквера». Проект этого благоустройства предусматривает укладку дорожек, установку площадок с резиновым покрытием для уличных тренажеров, новых лавочек и урн, высадку деревьев и кустарников. Как сообщили в мэрии, кроме земельных работ на месте будущего сквера предполагается «вырубка 13-ти аварийных кленов».
Работы выполняет индивидуальный предприниматель А. Бендер, заказчиком выступает МКУ «Горзеленхоз», проект разработан компанией «Разнострой». В мэрии обещают благоустроить сквер до 1 сентября.
Двор на Карла Маркса не станет новой зеленой зоной — его просто приведут в порядок. А вот судьба поймы речки Ельцовка 1-я, где общественники давно предлагают разбить парк, сейчас оказалась под угрозой. Как выяснилось, речка не зарегистрирована в Росреестре — местные жители опасаются, что её закроют в коллектор, а в пойме развернётся масштабная стройка.