В Минздраве предложили увеличить штраф за употребление наркотиков

Увеличить штрафы за употребление наркотиков предложили в Минздраве РФ
За употребление наркотиков необходимо ужесточить наказание. Штраф за такое правонарушение должен быть не менее 100 тысяч рублей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.
— Хорошая идея (увеличить штраф за употребление наркотиков — прим. ред). Я думаю, наше законодательство позволяет это делать, — заявил нарколог. — Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. Я думаю, что не менее десяти тысяч рублей.
Брюн считает, что нельзя разделять наркотики по составу и силе воздействия на организм, а также назначать различное по степени наказание в зависимости от употребляемых нарушителями веществ.
— Ничего делить нельзя, у нас единое законодательство — международное и национальное — и оно между собой согласуется. Нет сильных, нет слабых. Наркотики — всё наркотики, — подчеркнул он.
По мнению нарколога, увеличение штрафов должно привести к снижению употребления наркотических веществ.
— Я думаю, что значительная часть людей задумается, употреблять [наркотики] или нет, если «развлекаться» таким образом будет экономически невыгодно, — добавил Евгений Брюн.
Отметим, что по действующей сейчас статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.
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