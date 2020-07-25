«Зенит» завоевал Кубок России по футболу

Сегодня на «Екатеринбург Арене» встретились финалисты Кубка России по футболу. Подмосковные «Химки» и «Зенит» бились за трофей, а мы следили за этой битвой в режиме онлайн. Матч закончился со счетом 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. На последней секунде матча «Химки» чуть не забили. Но всё равно Кубок взял «Зенит».