Из Новосибирского зоопарка в природу выпустили двух лосей — смотрим трогательное видео

В пятницу, 24 июля, в Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка были доставлены два лося. Эти молодые самцы родились в зоопарке в прошлом году.
— В наш зоопарк люди регулярно приносили лосят, подобранных в лесу, травмированных на дорогах, — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. — Мы выкармливали их и понимали, что многих можно вернуть в природу. И некоторых выпускали, получая соответствующее разрешение. Затем зоопарк выступил с инициативой создания программы интродукции лосей. Этих животных не так много в лесах Новосибирской области, как может показаться. Летом 2019 годы мы впервые выпустили в природу лося, рожденного в Новосибирском зоопарке. И вот сейчас состоялся второй выпуск.
Для транспортировки этих больших и сильных животных потребовалась подготовка. Сначала лосям дали время привыкнуть к транспортным клеткам, их заранее разместили в вольере — поэтому, спустя некоторое время, самцы сами легко в них зашли.
— Лоси хорошо перенесли дорогу, не нервничали, не пугались. Когда мы привезли их на место, охотоведы Сузунского заказника уже сделали вольер для наших лосей, подготовили корм, солонцы. В этот раз решено было сначала дать лосям привыкнуть к месту, а потом уже выпустить их в большой мир, — рассказал заведующий сектором копытных Александр Филиппов.
По словам специалистов, участок леса, который выбрали для выпуска, можно назвать идеальным. На нем есть отличная кормовая база, речка, открытые солнечные участки (там лоси спасаются от гнуса), недалеко лосиная тропа. Охотоведы заказника будут наблюдать за животными и подкармливать их, если возникнет необходимость.
Сейчас в Новосибирском зоопарке знакомят орангутанга Джулию с её родителями Мишель и Бату — её мать отказалась кормить детёныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании.