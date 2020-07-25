Из Новосибирского зоопарка в природу выпустили двух лосей — смотрим трогательное видео

В пятницу, 24 июля, в Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка были доставлены два лося. Эти молодые самцы родились в зоопарке в прошлом году.



— В наш зоопарк люди регулярно приносили лосят, подобранных в лесу, травмированных на дорогах, — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. — Мы выкармливали их и понимали, что многих можно вернуть в природу. И некоторых выпускали, получая соответствующее разрешение. Затем зоопарк выступил с инициативой создания программы интродукции лосей. Этих животных не так много в лесах Новосибирской области, как может показаться. Летом 2019 годы мы впервые выпустили в природу лося, рожденного в Новосибирском зоопарке. И вот сейчас состоялся второй выпуск.