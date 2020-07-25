В Октябрьском районе у троллейбуса № 8 на ходу отвалилось колесо — оно повредило встречный автомобиль

Вечером 25 июля на улице Никитина в Октябрьском районе у троллейбуса № 8 на ходу отвалилось переднее колесо. Оно отскочило и повредило стоящую на встречной полосе машину.

— Троллейбус двигался по улице Кирова в сторону центра, проехал улицу Никитина. На ходу у троллейбуса отлетело колесо и ударило встречный автомобиль «Пежо», который стоял на светофоре. Пострадавших нет, — сообщили в службе аварийных комиссаров.

На месте ДТП работают аварийные комиссары.

Зимой поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления с вокзала Новосибирск-Главный совершил экстренную остановку. По словам пассажиров, у одного из вагонов отвалилось колесо.