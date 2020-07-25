Детский онкогематологический корпус построят при областной больнице в Новосибирске

При областной больнице в Новосибирске построят детский онкогематологический корпус — его строительство должны закончить к 2023-му году.
— На сегодняшний день губернатором НСО Андреем Александровичем Травниковым подписан протокол о выделении денежных средств на строительство корпуса детской онкогематологии при областной больнице, предположительный срок сдачи — 2023-й год, в данном отделении также планируется проводить деткам трансплантацию, — сообщили в группе помощи детей с онкологическими заболеваниями.
Для лечения онкобольных детей со страшными и очень серьёзными заболеваниями при Новосибирской клинической центральной районной больнице в Краснообске есть специализированное отделение на 19 палат. Сюда съезжаются дети — от грудничков до подростков — со всей Новосибирской области, Алтайского края и даже Якутии. По словам родителей, там всего 19 палат, два врача, нет аппаратов для проведения МРТ и КТ, а возить детей на процедуры часто приходится за свой счёт на такси, так как скорые не справляются с объёмом работы. Отчаявшиеся родители уверены, что их детей не лечат, поэтому они записали видеообращение к президенту и создали петицию за строительство полноценного медицинского центра.
После этого 23 июля министр здравоохранения области Константин Хальзов провёл встречу с родителями, дети которых проходят лечения в Кроснообске, на которой помимо строительства нового корпуса пообещал проводить УЗИ детей в отделении, приобрести отдельный транспорт для больницы, устранить течь крыши, заменить матрацы в палатах, запустить новый блок детской реанимации в сентябре, закупить новое оборудование и многое другое.
— Очень хочется верить, что это будут не просто слова, а реальные действия, и для того, чтобы действительно убедиться в осуществлении всего выше перечисленного, было запланировано провести дополнительную встречу с министром здравоохранения НСО через два месяца и подвести резюме нашей встречи для того, чтобы понять, что сделано и что осталось не выполнено, и кто будет отвечать за невыполнение предписания, — пишут родители.
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