Детский онкогематологический корпус построят при областной больнице в Новосибирске

Для лечения онкобольных детей со страшными и очень серьёзными заболеваниями при Новосибирской клинической центральной районной больнице в Краснообске есть специализированное отделение на 19 палат. Сюда съезжаются дети — от грудничков до подростков — со всей Новосибирской области, Алтайского края и даже Якутии. По словам родителей, там всего 19 палат, два врача, нет аппаратов для проведения МРТ и КТ, а возить детей на процедуры часто приходится за свой счёт на такси, так как скорые не справляются с объёмом работы. Отчаявшиеся родители уверены, что их детей не лечат, поэтому они записали видеообращение к президенту и создали петицию за строительство полноценного медицинского центра.



После этого 23 июля министр здравоохранения области Константин Хальзов провёл встречу с родителями, дети которых проходят лечения в Кроснообске, на которой помимо строительства нового корпуса пообещал проводить УЗИ детей в отделении, приобрести отдельный транспорт для больницы, устранить течь крыши, заменить матрацы в палатах, запустить новый блок детской реанимации в сентябре, закупить новое оборудование и многое другое.