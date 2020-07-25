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«Сейчас едем домой»: пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой

Ребёнок уже находится со своей мамой

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Девочка пропала около 17 часов, у неё с собой был телефон, рюкзак и ключи от дома

Девочка пропала около 17 часов, у неё с собой был телефон, рюкзак и ключи от дома

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой — об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Подробностей рассказать не могу, рекомендовали не распространяться. Все в порядке, ребёнок жив-здоров, нашли, все нормально, — подтвердила информацию мама пропавшей девочки Наталья Заря. — Она в порядке, она жива, сейчас едем домой, всё хорошо.

Школьница пропала вечером 23 июля — она около 17 часов ушла в магазин и не вернулась. С собой был телефон, рюкзак и ключи от дома.

Параллельно в Новосибирске ищут еще одного подростка — 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля. За информацию о местонахождении мальчика объявлено вознаграждение.

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Лиза Алерт
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