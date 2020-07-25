«Сейчас едем домой»: пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой — об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
— Подробностей рассказать не могу, рекомендовали не распространяться. Все в порядке, ребёнок жив-здоров, нашли, все нормально, — подтвердила информацию мама пропавшей девочки Наталья Заря. — Она в порядке, она жива, сейчас едем домой, всё хорошо.
Школьница пропала вечером 23 июля — она около 17 часов ушла в магазин и не вернулась. С собой был телефон, рюкзак и ключи от дома.
Параллельно в Новосибирске ищут еще одного подростка — 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля. За информацию о местонахождении мальчика объявлено вознаграждение.