«Сейчас едем домой»: пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что пропавшую на ОбьГЭСе 13-летнюю девочку нашли живой — об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Подробностей рассказать не могу, рекомендовали не распространяться. Все в порядке, ребёнок жив-здоров, нашли, все нормально, — подтвердила информацию мама пропавшей девочки Наталья Заря. — Она в порядке, она жива, сейчас едем домой, всё хорошо.

Школьница пропала вечером 23 июля — она около 17 часов ушла в магазин и не вернулась. С собой был телефон, рюкзак и ключи от дома.

