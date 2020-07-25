Прохожие испугались: новосибирские спасатели сняли с балкона четырёхлетнего ребёнка

Вчера, 24 июля, примерно в 12:00 на улице Авиастроителей спасатели вытащили с балкона четырёхлетнего ребёнка — в квартиру специалисты МАСС попали с помощью альпинистского снаряжения.
— Ребёнок четырёх лет передан инспектору по делам несовершеннолетних, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе МАСС.
В ведомстве уточнили, что спасатели выехали на выезд по просьбе полиции.
— Прохожие позвонили и сообщили, что ребёнок четырёх-пяти годиков находится на балконе, полицейские вызвали спасателей, которые приехали и извлекли ребёнка с балкона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Родителей ребёнка не было дома — они ушли по делам. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
Спасателям нередко приходится работать на высоте. Один из последних случаев, о котором рассказывали НГС, произошел в Кировском районе. Там спасатели сняли девушку в неадекватном состоянии с балкона 13-го этажа в подъезде жилого дома.