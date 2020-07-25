Прохожие испугались: новосибирские спасатели сняли с балкона четырёхлетнего ребёнка

Родителей ребёнка не было дома — они ушли по делам. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Спасателям нередко приходится работать на высоте. Один из последних случаев, о котором рассказывали НГС, произошел в Кировском районе. Там спасатели сняли девушку в неадекватном состоянии с балкона 13-го этажа в подъезде жилого дома.

