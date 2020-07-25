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Криминал

В Новосибирске арестовали на два месяца членов террористической ячейки

Судебное заседание прошло в закрытом режиме

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Всего сотрудники ФСБ задержали 22 человек

Всего сотрудники ФСБ задержали 22 человек

В эту субботу, 25 июля, Октябрьский районный суд в закрытом судебном заседании выбрал меру пресечения двум подозреваемым в терроризме — их отправили под арест до 20 сентября.

— В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя Управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении М. — гражданина РФ, и У. — гражданина Киргизской Республики, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, они являются участниками «Исламской партии Туркестана», организации, признанной решением Верховного Суда РФ террористической, чья деятельность запрещена на территории России, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Видео: ФСБ России

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О задержании членов террористической организации стало известно 23 июля — сам момент задержания также попал на видео, которое вы можете посмотреть здесь. По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. Всего оперативники задержали по подозрению в терроризме 22 человек в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

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терроризм
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