В Новосибирске арестовали на два месяца членов террористической ячейки

В эту субботу, 25 июля, Октябрьский районный суд в закрытом судебном заседании выбрал меру пресечения двум подозреваемым в терроризме — их отправили под арест до 20 сентября.



— В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя Управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении М. — гражданина РФ, и У. — гражданина Киргизской Республики, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, они являются участниками «Исламской партии Туркестана», организации, признанной решением Верховного Суда РФ террористической, чья деятельность запрещена на территории России, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.