Новосибирцы задержали профессионального угонщика, который пытался украсть автомобиль их отца

В ночь на 24 июля примерно в 04:00 двое новосибирцев увидели, как неизвестный пытается угнать автомобиль их отца — сибиряки самостоятельно задержали преступника и передали его полицейским.



— Во дворе дома по улице Серебренниковской автомобиля Lexus LX 570 сработали датчики открывания дверей. На звуки сигнализации обратили внимания два сына хозяина транспортного средства. Владельца иномарки в это время не было в городе. Выглянув в окно, мужчины увидели, что в салоне машины находится неизвестный и, осветив фонариком панель, пытается завести ее. Подбежав к автомобилю, родственники задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.