Новосибирцы задержали профессионального угонщика, который пытался украсть автомобиль их отца

В ночь на 24 июля примерно в 04:00 двое новосибирцев увидели, как неизвестный пытается угнать автомобиль их отца — сибиряки самостоятельно задержали преступника и передали его полицейским.
— Во дворе дома по улице Серебренниковской автомобиля Lexus LX 570 сработали датчики открывания дверей. На звуки сигнализации обратили внимания два сына хозяина транспортного средства. Владельца иномарки в это время не было в городе. Выглянув в окно, мужчины увидели, что в салоне машины находится неизвестный и, осветив фонариком панель, пытается завести ее. Подбежав к автомобилю, родственники задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В ведомстве добавили, что задержанный — 38-летний житель Алтайского края, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. У мужчины изъяты профессиональные инструменты для угона — два сканера, провода, сумка с инструментами.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Если вы стали очевидцем этого инцидента или вы знаете новосибирцев, задержавших и доставивших жителя Алтайского края в полицию, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по тел.: 8 953-775-22-29. Можно анонимно.
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