Пять машин столкнулись на Бердском шоссе

Сегодня, 25 июля, в районе остановки «Звёздная» на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей — седан Honda Accord, ВАЗ-2103, хэтчбек ВАЗ-2112, седан Hyundai Solaris, брендированный «Яндекс.Такси» и кроссовер Lexus.



По информации очевидцев в группе во «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54», седан Honda Accord врезался в автомобили, притормозившие в левом ряду. Информации о пострадавших пока нет, на месте ДТП работают аварийные комиссары.