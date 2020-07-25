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Пять машин столкнулись на Бердском шоссе

Информации о пострадавших пока нет

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ДТП произошло сегодня днём&nbsp;

ДТП произошло сегодня днём 

Сегодня, 25 июля, в районе остановки «Звёздная» на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей — седан Honda Accord, ВАЗ-2103, хэтчбек ВАЗ-2112, седан Hyundai Solaris, брендированный «Яндекс.Такси» и кроссовер Lexus.

По информации очевидцев в группе во «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54», седан Honda Accord врезался в автомобили, притормозившие в левом ряду. Информации о пострадавших пока нет, на месте ДТП работают аварийные комиссары.

Информации о пострадавших пока нет&nbsp;

Информации о пострадавших пока нет 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП образовался затор в сторону Матвеевки — пробка тянется от остановки «Посёлок РМЗ» до остановки «Звёздная».

Из-за ДТП в сторону Матвеевки образовалась пробка&nbsp;

Из-за ДТП в сторону Матвеевки образовалась пробка 

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