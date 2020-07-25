В Новосибирском зоопарке знакомят орангутанга Джулию с родителями

В Новосибирском зоопарке знакомят орангутанга Джулию с её родителями Мишель и Бату — её мать отказалась кормить детёныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании. Сейчас её хотят вернуть в семью.
— Мы постепенно знакомим её с родителями. Поначалу мы просто показывали их друг другу. На расстоянии, без прикосновений. Джулия немного боялась, но пока она боится всего нового, и это нормально. Но потом стала увереннее и спокойнее, стала с любопытством рассматривать Мишель и Бату. Они лояльны к Джулии, но какого-то особого интереса не проявляют, что вполне объяснимо: она росла не с ними, и родительских чувств ждать не стоит. Но со стороны Бату и Мишель нет даже намека на агрессию или неприятие, и это очень хорошо и вселяет в нас надежду, что воссоединение семьи состоится, — рассказали в зоопарке.
Также Джулию знакомят с вольером, в котором живут её родители, пока Бату и Мишель находятся в закрытой части вольера, Джулия осваивается и играет, привыкая к запаху и месту.
— Знакомство на таком уровне тоже должно способствовать возвращению Джулии к родителям. Впереди еще много работы, торопить события нельзя, чтобы никому не навредить. Но мы надеемся, что в итоге у нас всё получится, — пояснили в зоопарке.
Джулия родилась в сентябре 2019 года, а её фотографии зоопарк опубликовал только в январе. Она стала вторым детёнышем для Мишель. Её первый малыш, Матику, родился с переломом теменной кости. Новорожденному орангутангу пришлось делать сложную операцию, за которой следовал период восстановления, его Матику провел с людьми, а не со своими сородичами. Из-за этого Матику увидел маму только в 4 месяца — та так и не смогла привязаться к детёнышу. Поэтому Матику было решено отправить в Московский зоопарк.