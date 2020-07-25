В Новосибирском зоопарке знакомят орангутанга Джулию с родителями

В Новосибирском зоопарке знакомят орангутанга Джулию с её родителями Мишель и Бату — её мать отказалась кормить детёныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании. Сейчас её хотят вернуть в семью.

— Мы постепенно знакомим её с родителями. Поначалу мы просто показывали их друг другу. На расстоянии, без прикосновений. Джулия немного боялась, но пока она боится всего нового, и это нормально. Но потом стала увереннее и спокойнее, стала с любопытством рассматривать Мишель и Бату. Они лояльны к Джулии, но какого-то особого интереса не проявляют, что вполне объяснимо: она росла не с ними, и родительских чувств ждать не стоит. Но со стороны Бату и Мишель нет даже намека на агрессию или неприятие, и это очень хорошо и вселяет в нас надежду, что воссоединение семьи состоится, — рассказали в зоопарке.

