«Люди готовы стоять»: новосибирцы выстроились в гигантскую очередь, чтобы попасть в ИКЕА

— Мы действуем в соответствии с распоряжением нашего правительства, и у нас есть чёткие меры, сколько людей мы можем пускать, до тысячи человек. После нашего открытия пиков не наблюдалось. Большой очереди не скапливалось ни разу. Люди готовы стоять, в магазине у нас все меры приняты, люди в масках ходят, всё есть, — пояснил корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга ИКЕА Пётр Хороших.