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«Люди готовы стоять»: новосибирцы выстроились в гигантскую очередь, чтобы попасть в ИКЕА

В магазине могут находиться не больше тысячи человек — остальные вынуждены стоять у входа

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Чтобы попасть в магазин, новосибирцам приходится стоять в очереди

Чтобы попасть в магазин, новосибирцам приходится стоять в очереди

Сегодня, 25 июля, возле новосибирской ИКЕА выстроилась громадная очередь — в магазин из-за коронавирусных мер не пускают больше тысячи человек, остальные вынуждены ожидать возле здания.

— Эта очередь стоит от входа в ИКЕА до конца ближайшего здания, метров 200. Там же определенное количество людей, которых могут пустить в магазин. И чтобы туда попасть, люди выстроились в очередь, как в аэропорт, стоят довольно плотно, — передаёт наш обозреватель Стас Соколов.

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В ИКЕА могут находиться одновременно не больше тысячи человек 

— Мы действуем в соответствии с распоряжением нашего правительства, и у нас есть чёткие меры, сколько людей мы можем пускать, до тысячи человек. После нашего открытия пиков не наблюдалось. Большой очереди не скапливалось ни разу. Люди готовы стоять, в магазине у нас все меры приняты, люди в масках ходят, всё есть, — пояснил корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга ИКЕА Пётр Хороших.

Очередь растягивается примерно на 200 метров 

После карантина из-за коронавируса многие крупнейшие торговые центры Новосибирска объявили новые правила для покупателей — прежде, чем попасть в помещение, придётся подождать в очереди у входа.

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