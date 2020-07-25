Главный инфекционист Минздрава рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса

Минздрав дал прогноз на вторую волну распространения коронавирусной инфекции в России. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что при формировании новых коллективов в школах, институтах создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому возможен рост заболеваемости. Но он будет не таким, как первая волна.
— Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем, — цитирует Чуланова РИА «Новости».
Меньшее количество заболевших прогнозируют и другие эксперты. И тоже предполагают, что всплеск заболеваемости придется на осень.
— Это будет связано со сменой сезона. Соберутся школьники, дети в детсадах, вернутся люди из отпусков. И они обменяются своими вирусами: парагрипп, аденовирус, COVID. И те, кто не добрал иммунитет за лето, может быть, заболеют. Всё равно выработается коллективный иммунитет, и число заболевших будет меньше, — считает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней СамГМУ Лариса Попова.
Обострение ситуации на мировом уровне также ожидают, когда страны постепенно начнут снимать ограничения. Об этом сообщал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Вчера стало известно, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с другими странами. Первыми станут Великобритания, Танзания и Турция. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.