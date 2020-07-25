В Новосибирской области стали меньше убивать, но больше воровать

Среди прочего было зарегистрировано 91 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, и 26 фактов незаконного изготовления оружия. Из всего списка в общественных местах было совершено больше восьми тысяч преступлений.

— В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории области зарегистрировано 1144 преступления. Из незаконного оборота изъято более 111 килограммов наркотиков, в том числе более 41 килограмма наркотических средств синтетического происхождения, свыше 63 килограммов марихуаны, 0,7 килограмма гашиша и около 5 килограммов героина, — подчёркивают в ведомстве.



При этом почти пять тысяч преступлений было совершено с использованием интернета. Два уголовных дела было возбуждено по факту организации и проведения азартных игр.

На дорогах области было выявлено более 1 миллиона нарушений правил дорожного движения, в состоянии опьянения задержано 2224 водителя, зарегистрировано 979 ДТП, в которых погибло 112 человек.