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Криминал

В Новосибирской области стали меньше убивать, но больше воровать

В МВД рассказали, сколько преступлений совершили новосибирцы в начале года

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В Новосибирской области зарегистрировано больше 25 тысяч преступлений — в полиции подвели итоги за первое полугодие года.

— При общем увеличении числа зарегистрированных преступлений на 1,4% в Новосибирской области отмечается снижение убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. Анализ структуры преступности показывает, что почти 68% всех зарегистрированных преступлений составляют противоправные деяния против собственности. При этом снизилось число краж из квартир граждан, в том числе — с незаконным проникновением в жилище, а также краж автотранспорта, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Среди прочего было зарегистрировано 91 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, и 26 фактов незаконного изготовления оружия. Из всего списка в общественных местах было совершено больше восьми тысяч преступлений.

— В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории области зарегистрировано 1144 преступления. Из незаконного оборота изъято более 111 килограммов наркотиков, в том числе более 41 килограмма наркотических средств синтетического происхождения, свыше 63 килограммов марихуаны, 0,7 килограмма гашиша и около 5 килограммов героина, — подчёркивают в ведомстве.

При этом почти пять тысяч преступлений было совершено с использованием интернета. Два уголовных дела было возбуждено по факту организации и проведения азартных игр.

На дорогах области было выявлено более 1 миллиона нарушений правил дорожного движения, в состоянии опьянения задержано 2224 водителя, зарегистрировано 979 ДТП, в которых погибло 112 человек.

В прошлом году в Новосибирске зафиксировали всплеск преступлений, связанных с изнасилованием — в полиции объяснили пугающую статистику хорошей работой сотрудников.

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МВДполицияпреступлениястатистика
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