В НСО от коронавируса умерли ещё шесть человек — рассказываем, что о них известно

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё шесть пациентов. Об этом 25 июля сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.



— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 лет, 85 лет, 94 года и женщины, им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек, — говорится в сообщении.



Не все смерти, связанные с ковидом, попадают в официальную статистику. Среди таких — бабушка и дедушка сибирячки Марины. Оба заразились коронавирусной инфекцией, попали в больницы и умерли с интервалом в несколько дней. Родственникам не дали попрощаться с ними, опознание проходило по WhatsApp, а похороны — в замотанных полиэтиленом закрытых гробах.