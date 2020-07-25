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В Новосибирской области выявлен 101 случай заражения коронавирусом

В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек

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В регионе зафиксировано 8717 случаев заражения коронавирусом&nbsp;

В регионе зафиксировано 8717 случаев заражения коронавирусом 

По данным оперативного штаба, на утро 25 июля в регионе выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 8717 случаев, за сутки выздоровели 112 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек. На ИВЛ — 20 пациентов. Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины: им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек.

Всю самую актуальную информацию о коронавирусе вы можете узнать в нашей специальной теме.

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье в специальной рубрике.

У 37-летнего Дмитрия Каменева не было типичных симптомов, но болезнь протекала жёстко. В конце мая он заболел ковидом, который привёл к двухсторонней пневмонии средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — читайте здесь.

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