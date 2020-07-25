В Новосибирской области выявлен 101 случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, на утро 25 июля в регионе выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 8717 случаев, за сутки выздоровели 112 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек. На ИВЛ — 20 пациентов. Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины: им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек.