В Новосибирской области выявлен 101 случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, на утро 25 июля в регионе выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 8717 случаев, за сутки выздоровели 112 человек.
— В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек. На ИВЛ — 20 пациентов. Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.
Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины: им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек.
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У 37-летнего Дмитрия Каменева не было типичных симптомов, но болезнь протекала жёстко. В конце мая он заболел ковидом, который привёл к двухсторонней пневмонии средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — читайте здесь.