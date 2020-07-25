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В Новосибирске на Никитина мужчина выпал из окна пятого этажа

В полицию позвонила мама погибшего

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Мужчина погиб на месте 

Сегодня утром из окна дома № 66 на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска выпал мужчина.

— Сегодня в 07:00 в полицию поступило сообщение от матери мужчины, который выпал из окна квартиры пятого этажа дома по адресу: Никитина, 66. На место выехали сотрудники полиции, врачи, которые констатировали смерть мужчины, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Вчера всё в том же Октябрьском районе из окна дома выпала 16-летняя девочка -по словам соседей, перед трагедией девочка поругалась с отцом. Подробности трагедии можете прочитать здесь.

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