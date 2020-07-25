«Летниками не спасёмся»: новосибирские рестораторы просят Травникова открыть залы

Текст обращения подписали более сотни владельцев общепита.

— О залах никакой информации нет, никаких сроков не даётся. Статистика статистикой, но другие регионы показывают, что открытие залов никак не влияет, влияет образ жизни наших жителей. А тем временем, учитывая погоду, лето кончается, экономика общепита летниками не спасается. Поэтому мы и призываем губернатора дать нам конкретику, обосновать её, ну и в идеале открыть залы, — пояснил корреспонденту НГС совладелец бара The Rooks и Jawsspot Игорь Каменев.

Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. Незадолго до этого новосибирские рестораторы объединились и запустили instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.