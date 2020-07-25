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«Летниками не спасёмся»: новосибирские рестораторы просят Травникова открыть залы

Владельцы общепита выступили с открытым письмом к губернатору

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Пока в Новосибирске работают только летники&nbsp;

Пока в Новосибирске работают только летники 

Владельцы новосибирского общепита выступили с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором просят разрешить работу залам и предоставить рестораторам субсидии.

— Просим вас разрешить работу заведений общественного питания с использованием залов обслуживания посетителей с соблюдением соответствующих мер и рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. Озвучить сроки предоставления субсидий за июнь и июль 2020 года на неотложные нужды предприятий общественного питания, признанных особо пострадавшей отраслью, в том числе на материальную поддержку сотрудников, — говорится в тексте заявления.

Рестораторы считают, что работа летников не спасёт индустрию&nbsp;

Рестораторы считают, что работа летников не спасёт индустрию 

Текст обращения подписали более сотни владельцев общепита.

— О залах никакой информации нет, никаких сроков не даётся. Статистика статистикой, но другие регионы показывают, что открытие залов никак не влияет, влияет образ жизни наших жителей. А тем временем, учитывая погоду, лето кончается, экономика общепита летниками не спасается. Поэтому мы и призываем губернатора дать нам конкретику, обосновать её, ну и в идеале открыть залы, — пояснил корреспонденту НГС совладелец бара The Rooks и Jawsspot Игорь Каменев.

Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. Незадолго до этого новосибирские рестораторы объединились и запустили instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.

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