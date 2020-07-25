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Водитель «Тойоты» сбил насмерть 15-летнюю девочку, которая лежала на проезжей части

ДТП произошло в Новосибирской области

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ДТП произошло в Каргатском районе Новосибирской области&nbsp;

ДТП произошло в Каргатском районе Новосибирской области 

Ночью 24 июля, примерно в 23:10, 37-летний водитель «Тойоты-Калдина» в Каргатском районе Новосибирской области сбил насмерть 15-летнюю девочку-подростка.

— Житель Каргата двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону г. Каргат. В пути следования на 6-м километре, около остановки общественного транспорта «Набережное», он совершил наезд на 15-летнюю девочку, предположительно лежавшую на проезжей части, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Девочка, жительница села, погибла на месте. В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.

Одно из самых громких ДТП в Новосибирске произошло 30 марта — Никита Лазьков сбил насмерть Антона Лучанского, журналиста «Вести Новосибирск», когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Суд отправил Лазькова в колонию общего режима.

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