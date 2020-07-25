Ночью 24 июля, примерно в 23:10, 37-летний водитель «Тойоты-Калдина» в Каргатском районе Новосибирской области сбил насмерть 15-летнюю девочку-подростка.

— Житель Каргата двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону г. Каргат. В пути следования на 6-м километре, около остановки общественного транспорта «Набережное», он совершил наезд на 15-летнюю девочку, предположительно лежавшую на проезжей части, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Девочка, жительница села, погибла на месте. В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.