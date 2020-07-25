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Стала известна дата, когда «Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса

«Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение испытаний на людях

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Первую часть добровольцев вакцинируют 27 июля&nbsp;

Первую часть добровольцев вакцинируют 27 июля 

Новосибирский «Вектор» получил официальное разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Первым испытуемым вакцину введут уже 27 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний, — цитирует ТАСС.

Неделю назад министр здравоохранения РФ озвучил сроки, в которые новосибирский «Вектор» должен был получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Несколько дней назад стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди.

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«Вектор»коронавирусвакцина от COVID-19
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