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Лето

От розового до багрового: новосибирцы восхитились красивейшим разноцветным закатом

Жители города выложили в соцсети десятки фотографий

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Этим вечером на небе были насыщенные багровые оттенки

Этим вечером на небе были насыщенные багровые оттенки

В пятницу, 24 июля, в Новосибирске весь день было тепло и солнечно. К вечеру природа решила порадовать жителей города красивейшим закатом. Оттенки заходящего солнца из нежно-розового переходили в насыщенные багровые. Горожане поделились с редакцией НГС своими фотографиями, а также выложили снимки уходящего солнца в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было разноцветное небо!

Цвета неба менялись стремительно

Цвета неба менялись стремительно

В Новосибирской области закат был в розовых оттенках

В Новосибирской области закат был в розовых оттенках

Вот такой насыщенно-розовый закат запечатлели в городе этим вечером

Вот такой насыщенно-розовый закат запечатлели в городе этим вечером

В начале июля НГС сделал подборку красивейших мест в Новосибирской области, куда легко добраться этим летом. Здесь шумят водопады, летают пеликаны, а вода так и манит своей прохладой. Локации подсказали опытные путешественники по Сибири.

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закаткрасивое небо
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