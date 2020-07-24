От розового до багрового: новосибирцы восхитились красивейшим разноцветным закатом

В пятницу, 24 июля, в Новосибирске весь день было тепло и солнечно. К вечеру природа решила порадовать жителей города красивейшим закатом. Оттенки заходящего солнца из нежно-розового переходили в насыщенные багровые. Горожане поделились с редакцией НГС своими фотографиями, а также выложили снимки уходящего солнца в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было разноцветное небо!