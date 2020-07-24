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«Приехали скорая, реанимация и полиция»: в Октябрьском районе овчарка набросилась на прохожих

Как сообщают свидетели, собака перепрыгнула через забор и набросилась на людей

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Как сообщают очевидцы, собака перепрыгнула через забор

Как сообщают очевидцы, собака перепрыгнула через забор

В пятницу, 24 июля, в Октябрьском районе Новосибирска овчарка набросилась на прохожих. Как сообщают очевидцы, собака покусала двоих подростков и троих взрослых.

— Собака покусала двоих мальчиков, женщину и двоих мужчин. Овчарка перепрыгнула забор и набросилась на людей. На место происшествия приехали реанимация, скорая помощь и полиция, собаку загнали домой, — сообщил НГС источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области инцидент подтвердили, однако, по официальным данным, от укусов пострадали только два подростка.

— Сегодня в 18:10 в отдел полиции № 6 Октябрьского района поступило сообщение, что собака набросилась на двоих подростков. На место выехали сотрудники полиции. Пострадавшие мальчики уже осмотрены докторами и отпущены домой. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В конце июня Коченевский районный суд вынес обвинительный приговор местной пенсионерке, хозяйке пса Черныша, который загрыз до смерти соседского мальчика.

Четыре года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор. Как рассказал НГС знакомый пострадавшей семьи Дмитрий Чиминев, перед тем как выйти на улицу, ребенок спал дома, поэтому мать не услышала, как он проснулся. Собака прокусила ребенку легкое и изорвала горло. Дмитрий пояснил, что ему известно, что собака агрессивная и не первый раз кусает людей. Трагедия произошла в селе Свободное.

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Октябрьский районсобака
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