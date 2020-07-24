Почему Танзания?! Три причины, по которым эту страну открыли для российских туристов

Требований три: в стране в течение двух недель коронавирусом должно заражаться в среднем не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост новых случаев заболевания не превышает 1%. Показатель распространения коронавирусной инфекции тоже не должен превышать единицу.

В Танзании за период эпидемии коронавирус был обнаружен у 509 человек. Для сравнения — это в два раза меньше, чем в Крыму. В начале мая в Танзании было 480 заболевших. Исходя из этого можно считать, что коэффициент заболеваемости стремится к нулю.

По последним данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Танзании тоже сейчас нулевая.

С учетом того, что население страны — более 56 миллионов, показатели и правда хорошие: меньше одного зараженного на 100 тысяч населения. И это даже не за две недели, как нам нужно, а в принципе.