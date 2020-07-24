На ОбьГЭСе пропала 13-летняя девочка — она ушла в магазин и бесследно исчезла

Приметы Саши: каштановые волосы с чёрными прядями, глаза светлые. У девочки плохое зрение, она всегда сильно щурится, а также сутулится и косолапит. Над переносицей у девочки заметный шрам от ветряной оспы.

Девочка была одета в чёрные мокасины с белой подошвой, светлые джинсы и футболку, с собой у неё был чёрный рюкзак. С собой у неё был телефон, который в настоящее время отключен.

— В полицию сегодня поступило заявление о пропаже Александры Зари, 2007 года рождения. Её местонахождение на данный момент неизвестно. В полицию о пропаже ребёнка заявила мама. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Все, кто что-либо знает о пропавшей, могут сообщить в полицию по единому номеру 112. Либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или «Маяк»: 8 951 393–09–11.

Параллельно в Новосибирске ищут еще одного подростка — 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля. За информацию о местонахождении мальчика объявлено вознаграждение.