На ОбьГЭСе пропала 13-летняя девочка — она ушла в магазин и бесследно исчезла

Вечером 23 июля в Советском районе Новосибирска пропала 13-летняя девочка. Она около 17 часов ушла в магазин и не вернулась. На следующий день мама пропавшей Александры Зари заявила об этом в полицию, а также в поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Маяк».
— Ночью мы обошли весь район, сегодня с утра побывали в тех местах, которые в темноте было сложно обойти. Искали во всех заброшенных зданиях, в местах, где собираются дети из неблагоприятных семей. Также искали в парке, на набережной, около магазинов, нигде её нет, — рассказала НГС Наталья Заря, мама пропавшей девочки.
Приметы Саши: каштановые волосы с чёрными прядями, глаза светлые. У девочки плохое зрение, она всегда сильно щурится, а также сутулится и косолапит. Над переносицей у девочки заметный шрам от ветряной оспы.
Девочка была одета в чёрные мокасины с белой подошвой, светлые джинсы и футболку, с собой у неё был чёрный рюкзак. С собой у неё был телефон, который в настоящее время отключен.
— В полицию сегодня поступило заявление о пропаже Александры Зари, 2007 года рождения. Её местонахождение на данный момент неизвестно. В полицию о пропаже ребёнка заявила мама. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Все, кто что-либо знает о пропавшей, могут сообщить в полицию по единому номеру 112. Либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или «Маяк»: 8 951 393–09–11.
Параллельно в Новосибирске ищут еще одного подростка — 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля. За информацию о местонахождении мальчика объявлено вознаграждение.