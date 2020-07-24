Просите номер без кондиционера: новые правила посещения Турции для российских туристов

— Сейчас в Турции действует циркуляр, согласно которому все въезжающие в страну должны проходить медосмотр. Например, им измеряют температуру в аэропорту, и если она превышает 37,5 °С либо если у туриста есть другие симптомы (кашель и т. д.), то ему делают ПЦР-тест и отправляют в изоляцию в отель дожидаться результатов. Обсуждается вопрос, чтобы включить в страховку лечение от коронавируса, — объясняет Антон Тримайлов, редактор портала ProfiTravel.

Автобусы после трансфера обрабатываются, в них работают в паре водитель и трансферный гид. Посменно меняются и не пересекаются между собой.

— То, что будет чисто в аэропорту и автобусах, сомневаться не приходится. В Турции всегда было чисто. Водитель всегда в накрахмаленной рубашке. Пока ты ходишь по экскурсиям, он перемывает все окна, — добавляет директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова.

Соблюдения масочно-перчаточного режима от туристов не требуют.

Как работают отели

Турция составила список из 132 требований к отелям, только после соблюдения их всех можно получить сертификат. Отели должны обрабатывать номера, шведский стол теперь — только на раздаче и под защитным стеклом, то есть турист не сам накладывает себе еду, а просит официанта.