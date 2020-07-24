Просите номер без кондиционера: новые правила посещения Турции для российских туристов

Россия открывает международное сообщение. Плохая новость: стран пока всего три, хорошая — среди них есть любимая нашими соотечественниками Турция. Мы поговорили с экспертами туристического рынка, которые рассказали, какие ограничения действуют в этой стране, что нужно сделать туристу, чтобы попасть туда, и — самое главное — какие развлечения готова предложить Турция.
Как прилетают туристы
Курортный сезон в Турции уже начался для трех десятков стран, в том числе Украины, Германии, Белоруссии, Великобритании, пишет РИА «Новости». Российские туристы прежде могли добираться до курорта через Минск.
— Сейчас в Турции действует циркуляр, согласно которому все въезжающие в страну должны проходить медосмотр. Например, им измеряют температуру в аэропорту, и если она превышает
Автобусы после трансфера обрабатываются, в них работают в паре водитель и трансферный гид. Посменно меняются и не пересекаются между собой.
— То, что будет чисто в аэропорту и автобусах, сомневаться не приходится. В Турции всегда было чисто. Водитель всегда в накрахмаленной рубашке. Пока ты ходишь по экскурсиям, он перемывает все окна, — добавляет директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова.
Соблюдения масочно-перчаточного режима от туристов не требуют.
Как работают отели
Турция составила список из 132 требований к отелям, только после соблюдения их всех можно получить сертификат. Отели должны обрабатывать номера, шведский стол теперь — только на раздаче и под защитным стеклом, то есть турист не сам накладывает себе еду, а просит официанта.
— Пища всегда закрывается. Сейчас новое правило: вы не можете подойти к шведскому столу и накидывать себе всё горой. Мы можете стоять в отдалении от еды и попросить положить вам что-нибудь. То есть нет доступа распространения инфекции. Стоит официант за каждым блюдом и накладывает, — рассказывает Наталья Сахнова.
Ограничений по загрузке отелей нет, единственное — в них должны быть несколько изолированных помещений, где размещать туристов на случай заражения.
— В Турции соблюдаются все нормы, даже дистанция на пляже. Отели полностью готовы, там регулярно проводят дезинфекцию. Не сравнить, конечно, с тем, что творится сейчас на пляжах в Сочи. У отелей в Турции есть собственные пляжи, которые рассчитаны на определенное количество гостей. Больше на этот пляж никто не зайдет. Там априори не может быть столпотворения, — отмечает директор турагентства «Элиз» Татьяна Семикина. — К тому же отели в Турции сокращают максимальную вместительность. Кто уже был там (например, из Казахстана люди ездят), они скидывали видео, где действительно полностью готовые отели к приему туристов. Соблюдаются и дистанция, и количество гостей в отеле. И на кухне стоят все эти рециркуляторы. Полностью всё готово.
В ресторанах столики на расстоянии 1,5 метра, лежаки — на расстоянии 2 метров. В отелях главное требование — соблюдение социальной дистанции. При входе измеряют температуру — как у туристов, так и у персонала.
— Очень важны кондиционеры. Я скажу так: масло не меняют, решетки не чистят. Это, в принципе, норма, — предупреждает Наталья Сахнова. — Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции.
Анимация и пляжи
Массовых развлечений нет, отели выкручиваются в силу своих фантазий и возможностей. Для детских клубов есть отдельный циркуляр — ограничения по количеству детей в зависимости от площади самого детского клуба. Пляжи работают с соблюдением дистанции: лежаки на расстоянии двух метров. Но если семья сдвигает шезлонги, им в этом никто не мешает.
— Важно понимать, что открыты далеко не все отели. На текущий момент в Анталье работают не более 20% — как правило, это объекты категории выше среднего, которые могут вложить в это все необходимые меры безопасности, — объясняет Антон Тримайлов. — На 1 июля были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды. Совсем бюджетные закрыты, и они не откроются, пока туристы из России не полетят.
Пока что турецкие курорты выглядят одиноко. Вот, например, видео, снятое неделю назад.