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Бизнес

Пять строительных компаний из Новосибирска признали картелем

Благодаря сговору они заработали почти 47 миллионов на госконтрактах

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Все компании связаны с недвижимостью: часть строят, часть — поставляют стройматериалы, ещё часть — управляют имуществом

Все компании связаны с недвижимостью: часть строят, часть — поставляют стройматериалы, ещё часть — управляют имуществом

Арбитражный суд завершил рассматривать дело о картеле, в который вошли пять новосибирских строительных компаний. Компании пытались обжаловать в суде решение антимонопольной службы о сговоре.

О выявленном картеле 24 июля написал РБК. В решении ФАС указано, что подозрительную связь между компаниями СК «Юнион», «Памир», ПТК «Ареал-Сибирь», «Сибмир» и СК «Юкон-Сибирь» обнаружило Сибирское таможенное управление, которое организовало один из аукционов. В решении УФАС отмечается, что заявки от участников торгов были поданы с одного IP-адреса, все они зарегистрированы по одному адресу, а у вложенных файлов совпадают свойства. Компании занимаются в Новосибирске управлением недвижимостью, строительством и поставками строительных материалов.

Специалисты антимонопольной службы во время проверки выяснили, что у некоторых из указанных компаний совпадают руководители (у части из них — Андрей Казаковцев, у другой — Евгений Рассказов), а также главные бухгалтеры. Доверенности на получение сертификатов ключей для электронной подписи для разных компаний были оформлены на одних и тех же людей. Кроме того, они предоставляли друг другу беспроцентные займы и проводили взаиморасчёты, фактически являясь при этом конкурентами.

Финансовую связь в компаниях объяснили тем, что одна из них заключала с другими договоры субаренды на помещения, а одна из компаний сослалась на кризис.

— В условиях современной экономической ситуации и высокой конкуренции ООО ПТК «Ареал-Сибирь» вынуждено реализовывать товары своим потенциальным соперникам на рынке, — цитируют пояснения одной из компаний в решении УФАС.

УФАС обвинила компании в картельном сговоре. Совместно они участвовали в 33 аукционах, по оценке комиссии ФАС их общая сумма составила 126,4 миллиона рублей. На торгах члены картеля фактически отказывались от конкурентной борьбы в пользу одного из членов группы, и контракты заключали по ценам незначительно ниже начальных. Общий доход компаний в результате заключения госконтрактов составил 46,9 миллиона рублей.

Компании опротестовали решение ФАС в арбитражном суде, но 15 июля суд принял решение отказать в иске. Управляющий партнёр Юридического партнёрства «Курсив» Мария Ильяшенко в комментарии РБК отметила, что штраф для каждой из компаний может составить от 12 до 60 миллионов рублей, но не больше 4% от выручки за 2018 год, поскольку разбирательство началось в 2019-м.

Ранее арбитражный суд признал банкротом компанию «Сибмост», которая оставила без денег своих подрядчиков.

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Арбитражный судФАС
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