Пять строительных компаний из Новосибирска признали картелем

Специалисты антимонопольной службы во время проверки выяснили, что у некоторых из указанных компаний совпадают руководители (у части из них — Андрей Казаковцев, у другой — Евгений Рассказов), а также главные бухгалтеры. Доверенности на получение сертификатов ключей для электронной подписи для разных компаний были оформлены на одних и тех же людей. Кроме того, они предоставляли друг другу беспроцентные займы и проводили взаиморасчёты, фактически являясь при этом конкурентами.



Финансовую связь в компаниях объяснили тем, что одна из них заключала с другими договоры субаренды на помещения, а одна из компаний сослалась на кризис.



— В условиях современной экономической ситуации и высокой конкуренции ООО ПТК «Ареал-Сибирь» вынуждено реализовывать товары своим потенциальным соперникам на рынке, — цитируют пояснения одной из компаний в решении УФАС.



УФАС обвинила компании в картельном сговоре. Совместно они участвовали в 33 аукционах, по оценке комиссии ФАС их общая сумма составила 126,4 миллиона рублей. На торгах члены картеля фактически отказывались от конкурентной борьбы в пользу одного из членов группы, и контракты заключали по ценам незначительно ниже начальных. Общий доход компаний в результате заключения госконтрактов составил 46,9 миллиона рублей.

