Через неделю в Новосибирске откроется первая школьная ярмарка — показываем на карте, где она будет

Четыре школьные ярмарки заработают в Новосибирске
Власти Новосибирска рассказали, что в августе в городе откроются 4 школьные ярмарки. Они будут работать с соблюдением условий, которые предписаны в рамках режима повышенной готовности.
Первая ярмарка откроется на площади Карла Маркса, 2. Товары можно будет купить на ней с 1 августа по 15 сентября.
Ярмарка на улице Троллейной, 130а будет работать с 17 августа по 6 сентября, на ул. Восход, 15 — 12, 13 и 14 августа, на ул. Физкультурной, 7 — 14 августа.
— На ярмарках должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков, — сообщает пресс-центр мэрии.
Посмотреть, где ярмарки откроются в городе, можно будет на карте.
Источник: Яндекс.Карты
Сегодня, 24 июля, министр образования Новосибирской области рассказал, что в новосибирских школах могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Но при этом введение такой дистанционки ожидается не ранее чем через два года. Учебный год начнётся очно, но с небольшими изменениями.
Как работают школьные ярмарки и какой на них ассортимент, вы можете посмотреть в фоторепортаже, который НГС готовил 2 года назад.