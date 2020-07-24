24 июля пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 70.96
eur 82.19
Тема дня16-летняя девушка выпала из окна

Все новости

Все новости
Образование

Через неделю в Новосибирске откроется первая школьная ярмарка — показываем на карте, где она будет

На ярмарках обещают соблюдать правила безопасности, связанные с пандемией

1 560
15Обсудить

Поделиться

Некоторые ярмарки будут работать до сентября

Некоторые ярмарки будут работать до сентября

Четыре школьные ярмарки заработают в Новосибирске

Власти Новосибирска рассказали, что в августе в городе откроются 4 школьные ярмарки. Они будут работать с соблюдением условий, которые предписаны в рамках режима повышенной готовности.

Первая ярмарка откроется на площади Карла Маркса, 2. Товары можно будет купить на ней с 1 августа по 15 сентября.

Ярмарка на улице Троллейной, 130а будет работать с 17 августа по 6 сентября, на ул. Восход, 15 — 12, 13 и 14 августа, на ул. Физкультурной, 7 — 14 августа.

— На ярмарках должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков, — сообщает пресс-центр мэрии.

Посмотреть, где ярмарки откроются в городе, можно будет на карте.

Источник: Яндекс.Карты

Сегодня, 24 июля, министр образования Новосибирской области рассказал, что в новосибирских школах могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Но при этом введение такой дистанционки ожидается не ранее чем через два года. Учебный год начнётся очно, но с небольшими изменениями.

Как работают школьные ярмарки и какой на них ассортимент, вы можете посмотреть в фоторепортаже, который НГС готовил 2 года назад.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

1 сентябряшколашкольная ярмарка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!