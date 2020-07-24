Через неделю в Новосибирске откроется первая школьная ярмарка — показываем на карте, где она будет

Власти Новосибирска рассказали, что в августе в городе откроются 4 школьные ярмарки. Они будут работать с соблюдением условий, которые предписаны в рамках режима повышенной готовности.



Первая ярмарка откроется на площади Карла Маркса, 2. Товары можно будет купить на ней с 1 августа по 15 сентября.



Ярмарка на улице Троллейной, 130а будет работать с 17 августа по 6 сентября, на ул. Восход, 15 — 12, 13 и 14 августа, на ул. Физкультурной, 7 — 14 августа.

— На ярмарках должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков, — сообщает пресс-центр мэрии.