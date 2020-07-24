Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Центробанк вновь снизил ключевую ставку — еще на
— После снижения в мае — июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались, — заявили в Центробанке. — По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению стоимости вкладов и кредитов. Это должно дать возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку.
По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.