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Международное авиасообщение возобновят с 1 августа

Полеты будут из четырех городов в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию

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Список доступных для полетов стран озвучат в ближайшее время

Список доступных для полетов стран озвучат в ближайшее время

С 1 августа возобновляется международное авиасообщение, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Информацию о возобновлении международных полетов также подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Список доступных для полетов стран будет утвержден и озвучен в ближайшее время. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, границы пока открыты с 3 странами. С 1 августа возобновляются полеты в Лондон, Анкару и Стамбул, 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Третья страна, в которую возобновляются полеты — Танзания. Россия также ведет переговоры еще с 30 странами. Для пассажиров, направляющихся в Россию, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

Если вы, как и мы, не очень понимаете, где находится Танзания, то вот вам карта

Если вы, как и мы, не очень понимаете, где находится Танзания, то вот вам карта

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное сообщение с 30 марта. Согласно опубликованному на сайте правительства документу, распоряжение не касается консулов и дипломатов, работников транспорта и тех, кто выезжает за границу в связи со смертью родственника. Первые разговоры о возобновлении авиасообщения начались в середине июля, тогда же готовность принимать иностранных туристов, в том числе из России заявили представители восьми стран — это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

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ВеликобританияТурцияграницыпутешествиякоронавирусТанзания
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