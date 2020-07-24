Международное авиасообщение возобновят с 1 августа

С 1 августа возобновляется международное авиасообщение, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Информацию о возобновлении международных полетов также подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Список доступных для полетов стран будет утвержден и озвучен в ближайшее время. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, границы пока открыты с 3 странами. С 1 августа возобновляются полеты в Лондон, Анкару и Стамбул, 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Третья страна, в которую возобновляются полеты — Танзания. Россия также ведет переговоры еще с 30 странами. Для пассажиров, направляющихся в Россию, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.