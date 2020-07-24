Может временно лишить вкуса: новосибирский ресторан объявил о бесплатной дегустации адски острого перца

В ресторане New Mexico появилось новое необычное блюдо. Это три перца разного уровня жгучести — самый «злой» может временно лишить человека вкуса.



Дегустацию перцев может заказать любой посетитель, который сделал какой-то заказ в ресторане. Сама по себе она бесплатна. Как рассказал создатель и совладелец заведения Даниил Прицкау, перцы вырастил он сам в теплице у себя в частном доме.



— Я занялся выращиванием перцев отчасти по необходимости, поскольку поставки такого рода продуктов у нас могут быть нестабильными. В этом году просто созрел большой урожай. А возможности ресторана сейчас ограничены размером небольшой летней веранды. Так что хочется, чтобы люди хотя бы попробовали эти перцы, — говорит ресторатор.

