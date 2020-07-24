Может временно лишить вкуса: новосибирский ресторан объявил о бесплатной дегустации адски острого перца

В ресторане New Mexico появилось новое необычное блюдо. Это три перца разного уровня жгучести — самый «злой» может временно лишить человека вкуса.
Дегустацию перцев может заказать любой посетитель, который сделал какой-то заказ в ресторане. Сама по себе она бесплатна. Как рассказал создатель и совладелец заведения Даниил Прицкау, перцы вырастил он сам в теплице у себя в частном доме.
— Я занялся выращиванием перцев отчасти по необходимости, поскольку поставки такого рода продуктов у нас могут быть нестабильными. В этом году просто созрел большой урожай. А возможности ресторана сейчас ограничены размером небольшой летней веранды. Так что хочется, чтобы люди хотя бы попробовали эти перцы, — говорит ресторатор.
На дегустации перцы подаются в трех небольших стеклянных сосудах в форме черепа. Теоретически человек имеет право съесть все перцы целиком, однако в заведении настоятельно не рекомендуют этого делать, поскольку даже у наименее острых из представленных плодов — Habanero Hot Lemon и Habanero Orange — степень остроты может достигать 400 тыс. единиц по шкале Сковилла. Для сравнения: распространенный острый перец Халапеньо имеет остроту всего до 8000 единиц Сковилла.
Самый же острый перец, представленный для дегустации — Trinidad Douglah Billy Boy — может достигать 1,9 млн единиц Сковилла. Даже просто лизнув маленький кусочек, можно получить ощущение «пылающего рта» на 20–30 минут. А попытка съесть перец целиком чревата временной утратой вкусовых ощущений в принципе.
— Сам по себе перец не способен обжечь слизистую оболочку. Однако он воздействует на рецепторы таким образом, что организм воспринимает его как ожог и включает все имеющиеся в его распоряжении защитные механизмы, — говорит Прицкау.
В New Mexico давно экспериментируют с перцами. В 2017 году сверхострое блюдо здесь появилось даже в сезонном меню. А через год в заведении провели вечеринку, где перцы можно было попробовать в чистом виде. Но перед этим с посетителей брали расписку о том, что они отдают отчёт в опасности будущей дегустации.