Сентябрьские выборы будут проходить три дня

ЦИК определилась, как будет проходить единый день голосования. Его растянут на три дня — с 11 сентября по 13-е . Об этом сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС. Первые два дня будут считаться досрочными, окончательный день голосования — 13 сентября.



Закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах приняла Госдума 21 июля. Согласно документу, волеизъявляться можно будет вне помещения для голосования: на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.



Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.