Знаменитый ресторатор закрыл своё первое новосибирское заведение

— Первый дикий стейк-хаус России с именем главного романтика Дикого Запада — ресторан-легенда Новосибирска «Фенимор Купер» создал свою историю, наполненную народной любовью, международной славой, званием лучшего бизнес-ресторана по версии Forbes и даже упоминанием в песне Элджея и Моргенштерн, после чего мы посчитали свою миссию полностью выполненной, — сказано в сообщении (мы убрали из текста многочисленные эмодзи).



По информации НГС, решение закрыть ресторан вызвано тем, что ресторатор не смог договориться с владельцем помещения об условиях оплаты в течение того времени, пока заведение было закрыто. Владимир Бурковский, впрочем, это отрицает.

— Никакой связи ни с арендой, ни с простоем, ни с пандемией и прочими внешними факторами нет. Просто после подсчёта необходимых инвестиций в реконструкцию в связи с возрастом объекта (почти 14 лет) мы пришли к выводу, что выгоднее их вложить в новые объекты, в основу которых ляжет наша знаменитая сибирская кухня в новых прочтениях, — сообщил ресторатор.