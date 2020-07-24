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Знаменитый ресторатор закрыл своё первое новосибирское заведение

Владимир Бурковский сообщил, что проект «Фенимор Купер» выполнил свою миссию

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С фасада заведения уже исчезла вывеска

С фасада заведения уже исчезла вывеска

В Новосибирске начали демонтировать ресторан «Фенимор Купер»

В Новосибирске окончательно закрылся ресторан «Фенимор Купер» — сейчас в его помещении демонтируют оборудование.

Ресторан перестал работать 28 марта, после введения карантина. Однако, после того, как новосибирские власти разрешили общепиту работать в формате летних веранд, «Фенимор» не ожил. Владимир Бурковский тогда сообщил НГС, что ресторан начнет работать 1 августа. Но сегодня в инстаграм-аккаунте другого проекта Бурковского «Пуппен Хаус» (он возобновил работу) появился пост, из которого следует, что «Фенимор Купер» закрыт.

— Первый дикий стейк-хаус России с именем главного романтика Дикого Запада — ресторан-легенда Новосибирска «Фенимор Купер» создал свою историю, наполненную народной любовью, международной славой, званием лучшего бизнес-ресторана по версии Forbes и даже упоминанием в песне Элджея и Моргенштерн, после чего мы посчитали свою миссию полностью выполненной, — сказано в сообщении (мы убрали из текста многочисленные эмодзи).

По информации НГС, решение закрыть ресторан вызвано тем, что ресторатор не смог договориться с владельцем помещения об условиях оплаты в течение того времени, пока заведение было закрыто. Владимир Бурковский, впрочем, это отрицает.

— Никакой связи ни с арендой, ни с простоем, ни с пандемией и прочими внешними факторами нет. Просто после подсчёта необходимых инвестиций в реконструкцию в связи с возрастом объекта (почти 14 лет) мы пришли к выводу, что выгоднее их вложить в новые объекты, в основу которых ляжет наша знаменитая сибирская кухня в новых прочтениях, — сообщил ресторатор.

Сейчас в ресторане идет демонтаж оборудования, с фасада уже пропала вывеска заведения.

Ресторан «Фенимор Купер» был открыт в июле 2007 года и стал первым проектом тогда ещё томского ресторатора Владимира Бурковского в Новосибирске. Интерьер заведения был выполнен в стилистике Дикого Запада. Часть ресторана напоминала салун, часть была оформлена, как старый вагон, и т.д. Заведение работало в высокой ценовой категории, здесь любили бывать высокопоставленные чиновники, предприниматели и т.д.

«Фенимор Купер» попал в число ресторанов, которые не смогли открыться после частичного снятия ограничений. Сейчас у его владельцев Владимира и Анжелики Бурковских в Новосибирске остался ресторан «Пуппен Хаус» и демократичное кафе «Креп де Кофе». Кроме того, рестораторы продолжают работать над проектом некоего ресторана сибирской кухни, сроки возможного открытия которого, впрочем, неоднократно переносились.

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закрытие ресторанов
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