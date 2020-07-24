Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах могут снова ввести онлайн-формат

В новосибирских школах могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Но при этом его введение ожидается не ранее чем через два года. Сейчас учебный год планируют начать стандартно, 1 сентября .

Нововведения появятся в маленьких школах, где не всем классам хватает кабинетов: