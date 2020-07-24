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Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах могут снова ввести онлайн-формат

Также Сергей Федорчук рассказал, когда могут появиться дистанционные занятия

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Дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже находясь на больничном

Дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже находясь на больничном

В новосибирских школах могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Но при этом его введение ожидается не ранее чем через два года. Сейчас учебный год планируют начать стандартно, 1 сентября.

Нововведения появятся в маленьких школах, где не всем классам хватает кабинетов:

— Возможно, что в тех школах Новосибирска, где высокая загрузка, придётся часть учебных предметов или дней переводить в дистанционный режим. То есть это не полная дистанционная неделя, а 1–2 дня в неделю. Для того, чтобы у каждого ученика был свой класс. Смешанная система коснется тех школ, где по изначальному проекту очень много детей и классно-урочная система не позволит обеспечить каждый класс кабинетом. Никакого полного формата дистанционного обучения не будет, ничто не заменит реальной системы обучения, — сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования области Сергей Федорчук.

Кроме того, дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже находясь на больничном.

Слухи о том, что новосибирских школьников переведут на дистанционку с 1 сентября, появились в соцсетях в конце июня. Почти сразу в Министерстве образования опровергли эту информацию. Учебный год в новосибирских школах начнется очно, но школьников ждут небольшие изменения в формате обучения.

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