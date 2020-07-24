Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах могут снова ввести онлайн-формат

В новосибирских школах могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Но при этом его введение ожидается не ранее чем через два года. Сейчас учебный год планируют начать стандартно,
Нововведения появятся в маленьких школах, где не всем классам хватает кабинетов:
— Возможно, что в тех школах Новосибирска, где высокая загрузка, придётся часть учебных предметов или дней переводить в дистанционный режим. То есть это не полная дистанционная неделя, а
Кроме того, дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже находясь на больничном.
Слухи о том, что новосибирских школьников переведут на дистанционку с 1 сентября, появились в соцсетях в конце июня. Почти сразу в Министерстве образования опровергли эту информацию. Учебный год в новосибирских школах начнется очно, но школьников ждут небольшие изменения в формате обучения.