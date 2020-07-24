За пропавшего без вести новосибирского мальчика объявили вознаграждение

В Новосибирске объявили вознаграждение за информацию о месте нахождения 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля.
Сообщение об этом появилось на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. В пресс-службе не смогли уточнить, какой размер у вознаграждения, также не уточняется, кто готов его выплатить.
Мальчик пропал больше трёх недель назад. Его ищут в районе остановки «ТЭЦ-5» и улицы Золотодолинской, а также в районе лесополосы вдоль неё. У подростка аутизм, слабо развита речь, он боится людей и не ориентируется на месте.
Если у вас есть информация о том, где находится Олег Иванов, то сообщите её по телефонам 8 (383) 266-02-02, 232-17-70, 8 913 784-2062.
В прошлом году мальчик уже пропадал, но тогда его удалось быстро найти. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентируется на местности, у него слабо развита речь, он боится людей. Волонтеры предполагают, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.