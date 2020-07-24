За пропавшего без вести новосибирского мальчика объявили вознаграждение

В Новосибирске объявили вознаграждение за информацию о месте нахождения 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля.



Сообщение об этом появилось на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. В пресс-службе не смогли уточнить, какой размер у вознаграждения, также не уточняется, кто готов его выплатить.



Мальчик пропал больше трёх недель назад. Его ищут в районе остановки «ТЭЦ-5» и улицы Золотодолинской, а также в районе лесополосы вдоль неё. У подростка аутизм, слабо развита речь, он боится людей и не ориентируется на месте.

