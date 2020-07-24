24 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 70.96
eur 82.19
Тема дня16-летняя девушка выпала из окна

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Глава Минздрава: ни одному пациенту с COVID-19 в России не отказали в медпомощи

По словам Мурашко, смертность в России — одна из самых низких

2 477
83 Обсудить

Поделиться

По словам министра,&nbsp;летальность коронавирусной инфекции в стране сейчас составляет 1,62%

По словам министра, летальность коронавирусной инфекции в стране сейчас составляет 1,62%

Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции. Летальность, по его словам, сейчас составляет 1,62%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также сказал, что за время пандемии в РФ не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с COVID-19.

Ранее истории о том, как людям пришлось добиваться лечения едва ли не с боем, стали поступать со всей страны. Так, например, в Екатеринбурге приезда скорой с трудом добивалась семья из 7 человек, в Новосибирске также говорили о том, что от пациентов скрывают информацию о диагнозе и лечении.

По последним данным, в России выявили в общей сложности 800 849 заболевших в 85 регионах. За последние сутки в России — 5811 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Также за сутки зафиксировали 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 13 046 человек.

В Новосибирской области цифры по летальности выше, чем в среднем по России. Почему в Новосибирске так много людей умирают от коронавируса или это наоборот еще мало — рассказывают врачи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Михаил Мурашкокоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (83)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!