Глава Минздрава: ни одному пациенту с COVID-19 в России не отказали в медпомощи

Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции. Летальность, по его словам, сейчас составляет 1,62%. Об этом сообщает РИА «Новости».



Он также сказал, что за время пандемии в РФ не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с COVID-19.



Ранее истории о том, как людям пришлось добиваться лечения едва ли не с боем, стали поступать со всей страны. Так, например, в Екатеринбурге приезда скорой с трудом добивалась семья из 7 человек, в Новосибирске также говорили о том, что от пациентов скрывают информацию о диагнозе и лечении.