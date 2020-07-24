Под Академгородком ищут участок для конноспортивного комплекса стоимостью в 2 миллиона долларов

По словам девелопера, эту идею уже поддержали инвесторы (имена он не называет), сам Мартыненков занимается организацией процесса и говорит, что «Мета» готова вложиться в конноспортивный комплекс работами по проектированию. Объём инвестиций может составить около 2 млн долларов .



При этом он не исключил участия в проекте иностранных инвесторов и привлечения к нему в этом случае известного немецкого архитектора, проектировщика трассы «Формулы-1» Германа Тильке. Он, в частности, спроектировал конноспортивный комплекс в немецком городе Аахен — там проводят один из этапов Кубка мира по конкуру.



Новосибирский комплекс, по мнению Владимира Мартыненкова, не будет конкурировать с ипподромом: там проводятся бега и скачки, в районе Академгородка же хотят создать базу для спортивных тренировок лошадей и площадку для проведения соревнований по выездке и конкуру.



Хотя конный спорт нельзя считать массовым в Новосибирске, у нас есть свои звёзды: например, Александра Лазурина, которая пару лет назад обошла всех на чемпионате Московской области и получила серебро в чемпионате России по паралимпийской выездке.