Под Академгородком ищут участок для конноспортивного комплекса стоимостью в 2 миллиона долларов

Известный новосибирский девелопер, основатель строительной группы «Мета» Владимир Мартыненков объявил о поиске участка: на нём хотят построить конноспортивный комплекс.
Для проекта требуется территория площадью 10 гектар в радиусе 10 километров от Академгородка, отметил Мартыненков в посте на своей странице в Facebook. Корреспонденту НГС он рассказал, что уже переговорил с двумя владельцами земли в этом районе, и у него есть возможные варианты размещения комплекса.
— У губернатора есть задача — поддержка креативных индустрий. Почему не может быть хорошего конноспортивного комплекса одного на Сибирь? Что-то в этом есть же, — объяснил идею строительства Владимир Мартыненков. — Любители конного спорта есть, их много, есть люди, которые держат лошадей, участвуют в соревнованиях. Если здесь может быть массовая аудитория — это большой бонус для правительства: это уже объект, на который можно обращать внимание.
По словам девелопера, эту идею уже поддержали инвесторы (имена он не называет), сам Мартыненков занимается организацией процесса и говорит, что «Мета» готова вложиться в конноспортивный комплекс работами по проектированию. Объём инвестиций может составить около
При этом он не исключил участия в проекте иностранных инвесторов и привлечения к нему в этом случае известного немецкого архитектора, проектировщика трассы
Новосибирский комплекс, по мнению Владимира Мартыненкова, не будет конкурировать с ипподромом: там проводятся бега и скачки, в районе Академгородка же хотят создать базу для спортивных тренировок лошадей и площадку для проведения соревнований по выездке и конкуру.
Хотя конный спорт нельзя считать массовым в Новосибирске, у нас есть свои звёзды: например, Александра Лазурина, которая пару лет назад обошла всех на чемпионате Московской области и получила серебро в чемпионате России по паралимпийской выездке.
Но поддержкой чиновников спорт не пользуется: в 2018 году они не поддержали молодую спортсменку Полину Рощупкину, и она потеряла место в сборной.