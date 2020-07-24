Вернётся ли жара на выходных? Синоптики рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область

Дожди будут сопровождаться порывами ветра до 16 м/с. Температура, по словам Ягудина, все 3 дня будет одинаковой: от +6–11 до +16 градусов по ночам и +20–27 градусов днем. Погода существенно не изменится 28-го и 29-го числа: ночные температуры составят +9–14 градусов, дневные +20–27 градусов.

Новосибирцы, которых не пугает хмурая погода, могут на выходные уехать за город — здесь мы публиковали список лучших мест для отдыха с палатками.