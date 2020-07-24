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Вернётся ли жара на выходных? Синоптики рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область

Циклоническое поле охватило территорию Западной Сибири и часть Восточной

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Ожидается, что температура будет подниматься максимум до +27 градусов

Ожидается, что температура будет подниматься максимум до +27 градусов

В Новосибирске будут лить дожди и дуть ветер до 16 м/с

Выходные в Новосибирске будут облачными и дождливыми — синоптики составили новый прогноз погоды.

— Ближайшие 3–5 суток территория Юго-Западной Сибири будет находиться под влиянием глобального циклонического поля, которое охватило всю территорию Западной Сибири и часть Восточной, и атмосферной фронтальной зоны, которая будет проходить по южным районам Западной Сибири. Эти два процесса будут провоцировать преобладание в эти дни погоды с развитием облачности в дневное время, с ливневыми, грозовыми дождями, — рассказал журналисту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Дожди будут сопровождаться порывами ветра до 16 м/с. Температура, по словам Ягудина, все 3 дня будет одинаковой: от +6–11 до +16 градусов по ночам и +20–27 градусов днем. Погода существенно не изменится 28-го и 29-го числа: ночные температуры составят +9–14 градусов, дневные +20–27 градусов.

Новосибирцы, которых не пугает хмурая погода, могут на выходные уехать за город — здесь мы публиковали список лучших мест для отдыха с палатками.

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