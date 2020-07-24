Написал заявление на увольнение: появилась информация об отставке главного прокурора Новосибирска

В Новосибирске в соцсетях появилась информация о возможном увольнении прокурора города Дениса Ференца. Об этом на своей странице в Facebook рассказал юрист Евгений Митрофанов.
Корреспонденту НГС Митрофанов объяснил, сославшись на собственные источники, что Ференец написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию ещё два дня назад.
В прокуратуре Новосибирской области официально не комментируют кадровые перестановки.
Источник НГС в прокуратуре сообщил, что Ференец сейчас действительно находится в отпуске, но информацией о его увольнении он не владеет.
Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района города.