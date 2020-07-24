Написал заявление на увольнение: появилась информация об отставке главного прокурора Новосибирска

В Новосибирске в соцсетях появилась информация о возможном увольнении прокурора города Дениса Ференца. Об этом на своей странице в Facebook рассказал юрист Евгений Митрофанов.



Корреспонденту НГС Митрофанов объяснил, сославшись на собственные источники, что Ференец написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию ещё два дня назад.

В прокуратуре Новосибирской области официально не комментируют кадровые перестановки.

Источник НГС в прокуратуре сообщил, что Ференец сейчас действительно находится в отпуске, но информацией о его увольнении он не владеет.