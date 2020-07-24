24 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 70.96
eur 82.19
Тема дня16-летняя девушка выпала из окна

Все новости

Все новости
Город

Написал заявление на увольнение: появилась информация об отставке главного прокурора Новосибирска

Сейчас, по данным источников в прокуратуре, он находится в отпуске

11 109
56 Обсудить

Поделиться

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года

В Новосибирске в соцсетях появилась информация о возможном увольнении прокурора города Дениса Ференца. Об этом на своей странице в Facebook рассказал юрист Евгений Митрофанов.

Корреспонденту НГС Митрофанов объяснил, сославшись на собственные источники, что Ференец написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию ещё два дня назад.

В прокуратуре Новосибирской области официально не комментируют кадровые перестановки.

Источник НГС в прокуратуре сообщил, что Ференец сейчас действительно находится в отпуске, но информацией о его увольнении он не владеет.

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района города.

По теме (1)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

отставкапрокуратура Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (56)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!